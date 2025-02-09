Shot: напавшим на полицейского в Дагестане мог быть сын экс-чиновника

Shot: в нападении на полицейского в Дагестане подозревают сына экс-главы района
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Полицейский находится в реанимации Фото:

В Дагестане произошло покушение на полицейского, он получил огнестрельное ранение и в настоящее время находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Виновником инцидента подозревают сына экс-чиновника Табасаранского района Сандро Шихмагомедова и двух его знакомых.

«Подозреваемых позже задержали в Табасаранском районе. Предварительно, одним из них оказался 37-летний сын экс-главы этого района Сандро Шихмагомедов», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что на момент задержания подозреваемый был под воздействием наркотиков. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов и кражи оружия. Нападающему может грозить пожизненное заключение.

Трое мужчин, одетых в маски, напали на 28-летнего сотрудника полиции, который находился при исполнении. Нападавшие жестоко избили его, отобрали служебное оружие и произвели не менее восьми выстрелов, ранив его в бедро. Все случилось на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии, нападавшие уехали на черном Cadillac

Шихмагомедов-младший уже имеет криминальное прошлое и связи с местными ОПГ, причастными к различным преступлениям, включая теракты. В 2013 году он был осужден за участие в подрыве автомобиля возле местного РОВД.

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В Дагестане произошло покушение на полицейского, он получил огнестрельное ранение и в настоящее время находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Виновником инцидента подозревают сына экс-чиновника Табасаранского района Сандро Шихмагомедова и двух его знакомых. «Подозреваемых позже задержали в Табасаранском районе. Предварительно, одним из них оказался 37-летний сын экс-главы этого района Сандро Шихмагомедов», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что на момент задержания подозреваемый был под воздействием наркотиков. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов и кражи оружия. Нападающему может грозить пожизненное заключение. Трое мужчин, одетых в маски, напали на 28-летнего сотрудника полиции, который находился при исполнении. Нападавшие жестоко избили его, отобрали служебное оружие и произвели не менее восьми выстрелов, ранив его в бедро. Все случилось на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии, нападавшие уехали на черном Cadillac Шихмагомедов-младший уже имеет криминальное прошлое и связи с местными ОПГ, причастными к различным преступлениям, включая теракты. В 2013 году он был осужден за участие в подрыве автомобиля возле местного РОВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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