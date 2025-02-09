Песков прокомментировал слова Трампа про состоявшийся разговор с Путиным по Украине

Песков не опроверг и не подтвердил слова Трампа про разговор с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков не опроверг слухи о переговорах между Трампом и Путиным, но и не подтвердил их
Дмитрий Песков не опроверг слухи о переговорах между Трампом и Путиным, но и не подтвердил их Фото:

В Кремле отреагировали на слухи о разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не опроверг заявление о переговорах, которое прозвучало от Трампа в интервью американским журналистам. 

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о разговоре Путина и Трампа», — прокомментировал Песков журналистам ТАСС. Он также добавил, что коммуникация между Россией и США проходит на постоянной основе. 

Утром, 9 февраля, авторы New York Post опубликовали интервью с Трампом. В ходе него американский глава заявил, что телефонный разговор между ним и Путиным уже состоялся.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отреагировали на слухи о разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не опроверг заявление о переговорах, которое прозвучало от Трампа в интервью американским журналистам.  «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о разговоре Путина и Трампа», — прокомментировал Песков журналистам ТАСС. Он также добавил, что коммуникация между Россией и США проходит на постоянной основе.  Утром, 9 февраля, авторы New York Post опубликовали интервью с Трампом. В ходе него американский глава заявил, что телефонный разговор между ним и Путиным уже состоялся.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...