Песков прокомментировал слова Трампа про состоявшийся разговор с Путиным по Украине

В Кремле отреагировали на слухи о разговоре между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не опроверг заявление о переговорах, которое прозвучало от Трампа в интервью американским журналистам.
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о разговоре Путина и Трампа», — прокомментировал Песков журналистам ТАСС. Он также добавил, что коммуникация между Россией и США проходит на постоянной основе.
Утром, 9 февраля, авторы New York Post опубликовали интервью с Трампом. В ходе него американский глава заявил, что телефонный разговор между ним и Путиным уже состоялся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.