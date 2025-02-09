Как на Западе отреагировали на разговор Трампа и Путина по Украине, о котором сообщил NYP

Президент США Трамп заявил, что провел с Путиным разговор по Украине

09 февраля 2025 в 09:46 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что Трамп после разговора с Путиным сможет решить конфликт Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого была затронута тема конфликта на Украине. Заявление американского президента вызвало бурную реакцию на Западе. В комментариях к публикациям в New York Post пользователи выразили полярные мнения, отражающие как поддержку Трампа, так и скептическое отношение к его возможным действиям. Что говорят на Западе — в материале URA.RU. Поддержка и критика Трампа «Приятно видеть, что у нас есть президент, который пытается разрешить этот конфликт. Трамп — настоящий лидер», — написал пользователь с ником Joe Costa под статьей NYP. Многие комментаторы выразили сомнения в эффективности диалога между лидерами. Пользователь под ником N O написал: «Разговоры ничего не стоят… результаты». Это мнение разделяет Al from Brooklyn, который заявил: «Трамп со дня на день может продать Украину во имя „мира“. Насколько это предсказуемо». Преимущество РФ Пользователь Bob Hdr подчеркнул стратегическое преимущество России в текущей ситуации: «Россия держит все карты». Он считает, что Москва занимает сильную позицию в переговорах и может диктовать условия. Критика Джо Байдена Некоторые комментаторы использовали новость для критики бывшего президента США Джо Байдена. Lo Fus отметил: «Байден не помнит, что был президентом, или все еще думает, что он им является, шансы на победу невелики». Пользователь AOM добавил: «Это как наблюдать за антибайденовцами, и через три недели мы видим то, чего маразматик Джо и бюрократы за кулисами не могли сделать годами». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого была затронута тема конфликта на Украине. Заявление американского президента вызвало бурную реакцию на Западе. В комментариях к публикациям в New York Post пользователи выразили полярные мнения, отражающие как поддержку Трампа, так и скептическое отношение к его возможным действиям. Что говорят на Западе — в материале URA.RU. «Приятно видеть, что у нас есть президент, который пытается разрешить этот конфликт. Трамп — настоящий лидер», — написал пользователь с ником Joe Costa под статьей NYP. Многие комментаторы выразили сомнения в эффективности диалога между лидерами. Пользователь под ником N O написал: «Разговоры ничего не стоят… результаты». Это мнение разделяет Al from Brooklyn, который заявил: «Трамп со дня на день может продать Украину во имя „мира“. Насколько это предсказуемо». Пользователь Bob Hdr подчеркнул стратегическое преимущество России в текущей ситуации: «Россия держит все карты». Он считает, что Москва занимает сильную позицию в переговорах и может диктовать условия. Некоторые комментаторы использовали новость для критики бывшего президента США Джо Байдена. Lo Fus отметил: «Байден не помнит, что был президентом, или все еще думает, что он им является, шансы на победу невелики». Пользователь AOM добавил: «Это как наблюдать за антибайденовцами, и через три недели мы видим то, чего маразматик Джо и бюрократы за кулисами не могли сделать годами».