NYP: Трамп провел с Путиным разговор по Украине

09 февраля 2025 в 07:22 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным по Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он отметил, что глава РФ также заинтересован, чтобы конфликт завершился как можно скорее и люди перестали погибать на поле боя. «Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине», — сказал Трамп в интервью New Yourk Post . При этом американский лидер отказался отвечать на вопрос журналистов о том, сколько раз проходил разговор с российским коллегой. Также Трамп вновь напомнил о том, что при его президентстве в 2022 году якобы не было бы никакого конфликта на Украине. В начале российской СВО он обвинил экс-главу США Джо Байдена. Трамп также заверил, что у него есть некий план по завершению конфликта между Россией и Украиной. При этом еще недавно зарубежные СМИ писали, что на самом деле плана у Трампа по завершению конфликта нет. Тем не менее на днях Daily Mail опубликовала мирный план Трампа по Украине. Из него следует, что тот хочет уговорить украинского лидера Владимира Зеленского на прекращения огня. Также сообщалось, что президенты США и РФ должны встретиться в марте лично для обсуждения ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он отметил, что глава РФ также заинтересован, чтобы конфликт завершился как можно скорее и люди перестали погибать на поле боя. «Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине», — сказал Трамп в интервью New Yourk Post. При этом американский лидер отказался отвечать на вопрос журналистов о том, сколько раз проходил разговор с российским коллегой. Также Трамп вновь напомнил о том, что при его президентстве в 2022 году якобы не было бы никакого конфликта на Украине. В начале российской СВО он обвинил экс-главу США Джо Байдена. Трамп также заверил, что у него есть некий план по завершению конфликта между Россией и Украиной. При этом еще недавно зарубежные СМИ писали, что на самом деле плана у Трампа по завершению конфликта нет. Тем не менее на днях Daily Mail опубликовала мирный план Трампа по Украине. Из него следует, что тот хочет уговорить украинского лидера Владимира Зеленского на прекращения огня. Также сообщалось, что президенты США и РФ должны встретиться в марте лично для обсуждения ситуации.