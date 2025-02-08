На Объездной дороге днем 9 февраля водитель Volkswagen Polo сбил четырех пешеходов. Один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — говорится в telegram-канале ведомства. Проводится расследование.
По данным полиции, предполагаемый виновник ДТП, обгоняя машины, неосторожно совершил маневр, допустил касание с Lexus и Toyota RAV4 и врезался в Nissan March, возле которого и стояли пострадавшие. Двое из них в тот момент помогали хозяйке Nissan March, у которой спустило колесо. «В нарушение правил дорожного движения пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты», — добавили в Госавтоинспекции.
Хозяева Lexus и Toyota RAV4 скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают.
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