Курганцев зовут работать шлифовщиками в Свердловскую область за 200 тысяч рублей

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Рабочим обещают высокую зарплату
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Жителей Курганской области приглашают поработать шлифовщиками на оборонном заводе в Свердловской области. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Приглашаются шлифовщики из Кургана на оборонный завод в Свердловской области. Зарплата от 202 тысяч рублей на руки в месяц», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что работать придется на специализированных шлифовальных станках типа ЗУ131ВМ, 3Л722В, 2А227. Станочники обеспечиваются спецодеждой и получают компенсацию на проезд, обещают представители работодателя.

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Жителей Курганской области приглашают поработать шлифовщиками на оборонном заводе в Свердловской области. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Приглашаются шлифовщики из Кургана на оборонный завод в Свердловской области. Зарплата от 202 тысяч рублей на руки в месяц», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что работать придется на специализированных шлифовальных станках типа ЗУ131ВМ, 3Л722В, 2А227. Станочники обеспечиваются спецодеждой и получают компенсацию на проезд, обещают представители работодателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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