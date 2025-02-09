Курганцев зовут работать шлифовщиками в Свердловскую область за 200 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают поработать шлифовщиками на оборонном заводе в Свердловской области. За вахту обещают платить свыше 200 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Приглашаются шлифовщики из Кургана на оборонный завод в Свердловской области. Зарплата от 202 тысяч рублей на руки в месяц», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что работать придется на специализированных шлифовальных станках типа ЗУ131ВМ, 3Л722В, 2А227. Станочники обеспечиваются спецодеждой и получают компенсацию на проезд, обещают представители работодателя.
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