08 февраля 2025
07 февраля 2025

Путин присвоил почетное звание медику из ЯНАО

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Путин подписал указ 7 февраля 2025 года
Путин подписал указ 7 февраля 2025 года Фото:

В ЯНАО завотделением окружной клинической больницы Наталья Евтеева удостоена почетного звания «Заслуженного врача Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Евтеевой Наталье Михайловне — заведующей отделением … „Салехардской окружной клинической больницы“, ЯНАО», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Указ подписан 7 февраля 2025 года.

Ранее Путин присвоил почетные звания крупным управленцам и рабочим из ЯНАО. Среди них — директор по производству завода «Ямал СПГ» Алпысбай Садыков. 

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В ЯНАО завотделением окружной клинической больницы Наталья Евтеева удостоена почетного звания «Заслуженного врача Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Евтеевой Наталье Михайловне — заведующей отделением … „Салехардской окружной клинической больницы“, ЯНАО», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Указ подписан 7 февраля 2025 года. Ранее Путин присвоил почетные звания крупным управленцам и рабочим из ЯНАО. Среди них — директор по производству завода «Ямал СПГ» Алпысбай Садыков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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