Путин присвоил почетное звание медику из ЯНАО

В ЯНАО завотделением окружной клинической больницы Наталья Евтеева удостоена почетного звания «Заслуженного врача Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Евтеевой Наталье Михайловне — заведующей отделением … „Салехардской окружной клинической больницы“, ЯНАО», — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Указ подписан 7 февраля 2025 года.
Ранее Путин присвоил почетные звания крупным управленцам и рабочим из ЯНАО. Среди них — директор по производству завода «Ямал СПГ» Алпысбай Садыков.
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