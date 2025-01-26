26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Путин присвоил почетные звания крупным управленцам и рабочим из ЯНАО

Директор «Ямал СПГ» Садыков и девять рабочих из ЯНАО получили почетные звания
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин присвоил почетные звания десяти ямальцам
Владимир Путин присвоил почетные звания десяти ямальцам Фото:

В ЯНАО десять человек удостоены почетного звания, среди награжденных директор по производству завода «Ямал СПГ» Алпысбай Садыков, управленцы и простые рабочие, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Анатолию Донскому, Виталию Елисееву, Сергею Ивашину, Виктору Летяйкину, Борису Нефедову, Андрею Оленбургу, Алпысбаю Садыкову, Игорю Семитко, Александру Смолину, Сергею Талалаеву», — сообщается в документе. Указ о наградах подписан 24 января.

Талалаев выполняет обязанности начальника управления филиала по транспортировке быстрых углеводородов ООО «Газпром переработка», Смолин работает начальником производства ООО «Новатэк Таркосаленефтегаз», Елисеев служит ведущим инженером ООО «Газпромпереработка», а Донской — замначальника службы газоконденсатного промысла «Новатэк Юрхаровнефтегаз». Среди награжденных — машинисты и операторы различных месторождений.

Ранее URA.RU рассказало, что президент России Путин подписал указ о награждении двенадцати ямальцев. Они получили почетные грамоты и благодарности.

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В ЯНАО десять человек удостоены почетного звания, среди награжденных директор по производству завода «Ямал СПГ» Алпысбай Садыков, управленцы и простые рабочие, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу, присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Анатолию Донскому, Виталию Елисееву, Сергею Ивашину, Виктору Летяйкину, Борису Нефедову, Андрею Оленбургу, Алпысбаю Садыкову, Игорю Семитко, Александру Смолину, Сергею Талалаеву», — сообщается в документе. Указ о наградах подписан 24 января. Талалаев выполняет обязанности начальника управления филиала по транспортировке быстрых углеводородов ООО «Газпром переработка», Смолин работает начальником производства ООО «Новатэк Таркосаленефтегаз», Елисеев служит ведущим инженером ООО «Газпромпереработка», а Донской — замначальника службы газоконденсатного промысла «Новатэк Юрхаровнефтегаз». Среди награжденных — машинисты и операторы различных месторождений. Ранее URA.RU рассказало, что президент России Путин подписал указ о награждении двенадцати ямальцев. Они получили почетные грамоты и благодарности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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