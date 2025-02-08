08 февраля 2025

Ройзман* выиграл в ЕСПЧ, ему присудили крупную сумму

Европейский суд по правам человека назначил Ройзману* компенсацию в 7500 евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Ройзман* получил компенсацию за дела 2022 года
Ройзман* получил компенсацию за дела 2022 года Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом) выиграл процесс в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ему присудили 7500 евро (751,2 тысячи рублей по текущему курсу), следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Ройзман* обжаловал решения российских судов, в апреле и мае назначивших ему административные штрафы за посты в соцсетях с осуждением спецоперации РФ на Украине — на 85 и 50 тысяч рублей. В ЕСПЧ посчитали, что эти решения нарушают свободу выражения мнения.

Год назад ЕСПЧ присуждал Ройзману 5000 евро — за признанные этим судом незаконными штрафы за участие в митингах 2021 года. Но Россия с 2022 года официально отказалась исполнять решения Европейского суда, поэтому эту и новую компенсацию Ройзман, вероятно, не получит.

Он сейчас максимально непубличен. Такую стратегию поведения Ройзман выбрал после уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. В мае 2023-го он чудом избежал реального срока и отделался штрафом в 260 тысяч рублей.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом) выиграл процесс в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ему присудили 7500 евро (751,2 тысячи рублей по текущему курсу), следует из решения, опубликованного на сайте суда. Ройзман* обжаловал решения российских судов, в апреле и мае назначивших ему административные штрафы за посты в соцсетях с осуждением спецоперации РФ на Украине — на 85 и 50 тысяч рублей. В ЕСПЧ посчитали, что эти решения нарушают свободу выражения мнения. Год назад ЕСПЧ присуждал Ройзману 5000 евро — за признанные этим судом незаконными штрафы за участие в митингах 2021 года. Но Россия с 2022 года официально отказалась исполнять решения Европейского суда, поэтому эту и новую компенсацию Ройзман, вероятно, не получит. Он сейчас максимально непубличен. Такую стратегию поведения Ройзман выбрал после уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. В мае 2023-го он чудом избежал реального срока и отделался штрафом в 260 тысяч рублей. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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