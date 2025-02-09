В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты

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Появились новые фигуранты дела по теракту в «Крокусе»
Появились новые фигуранты дела по теракту в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые фигуранты. Об этом стало известно благодаря материалам уголовного дела.

«Предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов», — передает «Коммерсант» детали разбирательства. Отмечается, что расследование по теракту будет возобновлено. 

Кроме того, упоминается об отдельном уголовном деле по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет дана оценка действиям администрации самого концертного зала

Ранее стало известно, что предварительное следствие по теракту в «Крокус сити холле» было завершено. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд

Трагедия в «Крокусе» произошла в марте 2024 года. Погибло 145 человека.

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По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые фигуранты. Об этом стало известно благодаря материалам уголовного дела. «Предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов», — передает «Коммерсант» детали разбирательства. Отмечается, что расследование по теракту будет возобновлено.  Кроме того, упоминается об отдельном уголовном деле по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет дана оценка действиям администрации самого концертного зала Ранее стало известно, что предварительное следствие по теракту в «Крокус сити холле» было завершено. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.  Трагедия в «Крокусе» произошла в марте 2024 года. Погибло 145 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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