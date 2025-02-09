В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты

По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились новые фигуранты. Об этом стало известно благодаря материалам уголовного дела.
«Предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов», — передает «Коммерсант» детали разбирательства. Отмечается, что расследование по теракту будет возобновлено.
Кроме того, упоминается об отдельном уголовном деле по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет дана оценка действиям администрации самого концертного зала
Ранее стало известно, что предварительное следствие по теракту в «Крокус сити холле» было завершено. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
Трагедия в «Крокусе» произошла в марте 2024 года. Погибло 145 человека.
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