Шадринский депутат поссорился с мэром из-за переделки бывшего детсада

Депутат гордумы Шадринска (Курганская область), предприниматель Анатолий Педошенко недавно встретился с мэром Антоном Моканом в здании администрации. В разговоре глава города потребовал, чтобы бизнесмен устранил нарушения, допущенные в ходе перепланировки на первом этаже здания бывшего детсада. Мэр эмоционально отстаивал интересы горожан, которые жаловались на опасные переделки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к городской администрации.
«Мокан убеждал Педошенко подумать о безопасности горожан, которые живут в многоквартирном доме, где на первом этаже бизнесмен устроил перепланировку. Мэр говорил о необходимости устранить нарушения в кратчайшие сроки, как того требуют градостроительные нормы. Разговор слышали даже в коридоре. Депутат приводил свои аргументы. Казалось, словно они ссорятся», — сообщил источник.
По данным источника, представители мэрии в середине января провели осмотр здания на улице Комсомольской, 23. В этом доме депутат занимался переделкой первого этажа, а жители писали жалобы в различные инстанции, поскольку опасались за устойчивость конструкций. Инсайдер уточнил, что администрация в письменном виде потребовала от Педошенко устранить последствия перепланировки (копия документа имеется в распоряжении редакции).
Агентство направило запрос информации в мэрию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается. Корреспондент пытался получить комментарий от помощника депутата Педошенко, но на звонок никто не ответил.
Ранее сообщалось, что прокурор внес на имя главы Шадринска представление, чтобы в здании бывшего детсада на улице Комсомольской, 23 все было возвращено в прежнее состояние. Прокуратура держит на контроле выполнение местными властями работ по устранению нарушений и приведению объекта недвижимости в первоначальный вид.
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