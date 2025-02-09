Умер игравший в «Аноре» актер Хусан Мусабов

Заслуженный артист Узбекистана Хусан Мусабоев скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили в творческом союзе кинодеятелей Узбекистана агентству ТАСС. Мусабоев был известен как актер театра, кино и телевидения, а также работал режиссером и продюсером.
«8 февраля на 71 году скончался Хусан Мусабаев. Мусабоев известен советскому и узбекскому зрителю по таким фильмам, как „Великолепный мечтатель“, „Волки“, „Дневник, письмо и первоклассница“ <...> „Анора“, „Жизнь и смерть“, „Я — это я“», — сообщили в союзе кинодеятелей Узбекистана. Информацию передает ТАСС.
Мусабоев родился в 1954 году в городе Ташкент. В 1976 году он успешно завершил обучение в Ташкентском институте театрально-художественного искусства, получив профессиональное образование в области актерского мастерства для кино и театра.
Его профессиональный путь начался в 1971 году, когда Мусабоев занял должность помощника режиссера в Комитете телерадиовещания Узбекистана. Затем он присоединился к театральному коллективу «Еш гвардия», где работал актером. Позже Мусабоев стал актером и руководителем труппы в Узбекском государственном театре сатиры, где он занимался не только актерской, но и режиссерской деятельностью.
После накопленного опыта в театре Мусабоев вернулся на телевидение, где он продолжил карьеру режиссера на канале «Узбекистан». Он также внес значительный вклад в развитие театрального искусства в регионе. Его талант и профессионализм оценили не только в Узбекистане, но и за его пределами.
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