Аналитики рассказали, сколько пермяков поддерживает ужесточение норм продажи алкоголя молодежи

Большинство жителей Перми поддержало ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи. Инициативу Следственного комитета РФ одобрили двое из трех респондентов. Об этом говорит новое исследование от сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«62% пермяков поддержали предложение запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Каждый пятый горожанин или 18% выступили против предложения СКР повысить возрастной порог», — указано в исследовании..
Сухой закон для граждан моложе 21 года одобрили 7 из 10 респондентов, не употребляющих спиртные напитки. Среди тех пермяков, кто не отказывает себе в спиртном, за предложение выступили 52%. Среди граждан от 35 до 45 лет идею одобряют чаще (74%) молодежи и более старшего поколения.
Наибольшую поддержку предложению ужесточить правила продажи спиртного оказали женщины. Среди тех, кто выступает против, звучали опасения насчет расцвета самогоноварения и контрафактных продаж алкоголя «из-под полы». Несогласные с запретом также высказывались: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!»
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Перми обещают себе в 2025 году. Они планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких.
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