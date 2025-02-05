Запрет на продажу алкоголя людям до 21 года и наказание для наркосбытчиков: что предложил Бастрыкин

Для эффективного предотвращения распространения алкоголя среди молодежи следует ввести законодательный запрет на продажу всех видов алкогольных напитков, включая слабоалкогольные и пивоваренные изделия, лицам в возрасте до 21 года. С таким предложением на заседании расширенной коллегии ведомства выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, он внес идею о снижении возрастной планки для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет. Другие заявление Александра Бастрыкина читайте в материале URA.RU.
Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года
На заседании расширенной коллегии ведомства Бастрыкин подчеркнул необходимость введения запрета на продажу всех видов алкогольной продукции, включая слабоалкогольные и пивоваренные изделия, лицам до 21 года. «Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил председатель СК.
Привлекать к ответственности за сбыт наркотиков с 14 лет
Глава СК выдвинул предложение о понижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет за преступления, связанные с распространением наркотиков. «Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — отметил Бастрыкин.
Ответственность за передачу ЭСП подставным лицам
«Мы полагаем, что целесообразно также установить уголовную ответственность за передачу третьим (подставным) лицам электронного средства платежа», — заявил председатель СК. Кроме того, он добавил, что Следственный Комитет выдвинул предложения по изменениям в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, которые уточняют статус цифровой валюты как имущества. По словам Бастрыкина, эти изменения включают в себя порядок конфискации цифровой валюты, её признание вещественным доказательством, применение ареста к такому роду имущества, а также регламентацию изъятия цифровой валюты при проведении следственных действий.
Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность по поводу действий, которые, по его словам, предпринимаются спецслужбами Украины с поддержкой стран Запада. Он утверждает, что эти действия направлены на радикализацию и распространение дезинформации среди российского населения в контексте специальной военной операции (СВО). «Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — сказал он на заседании расширенной коллегии СК. В ответ на это, по словам Бастрыкина, СК России активно занимается работой по противодействию этой подрывной деятельности, прилагая усилия для выявления и пресечения любых попыток дезинформации и радикализации.
Приостанавливать операции по сомнительным счетам в ходе следствия
Ввести возможность внесудебной приостановки операций по банковским счетам в случае подозрения в их использовании для преступных целей, предложил глава СК. «Следственный комитет предлагает дополнить процессуальное законодательство нормой, согласно которой в том случае, если имеются данные о потенциальном использовании банковских активов в преступных целях, возможно приостановление на определенный срок (не более 10 дней) операций по таким сомнительным счетам для производства необходимых следственных действий», с таким заявлением выступил Бастрыкин.
Более дерзкие проявления экстремизма со стороны иностранных граждан
Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность усиливающимися проявлениями экстремизма среди иностранных граждан в России, подчеркивая, что это является серьезной угрозой для общественной безопасности. «Наблюдается усиление проявлений экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет собой значительную угрозу общественной безопасности», — отметил он. Председатель СК также указал на рост количества экстремистских преступлений, совершаемых мигрантами, включая 253 террористических акта, и подчеркнул, что многие из преступников пребывают в стране нелегально, не контролируются должным образом и часто нарушают миграционное законодательство, свободно передвигаясь по территории России.
Число жалоб на мигрантов возросло в семь раз
Преступления, совершённые иностранцами, получают широкое освещение в СМИ и вызывают обоснованные требования общественности к упорядочиванию миграционной политики, сообщил Бастрыкин. Он подчеркнул: «За прошлый год число обращений в Следственный комитет по вопросам, связанным с мигрантами, значительно возросло — с 95 до 701. Все эти обращения подвергаются тщательной проверке и принимаются соответствующие меры». Председатель СК также выразил мнение о необходимости усиления государственного контроля над миграционными процессами, чтобы обеспечить защиту национальных интересов Российской Федерации и её граждан.
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