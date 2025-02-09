Комментатор Скворцов попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске Фото:

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!», — сообщил Губерниев. Об этом он написал в своем telegram-канале

Губерниев понадеялся на профессионализм медицинского персонала. Детали о причинах госпитализации и текущем состоянии Скворцова пока не неизветсны.

Губерниев и Скворцов вместе комментировали Матч звезд в Новосибирске, который прошел 8-9 февраля. Заключительный поединок прошел между дивизионами Чернышева и Боброва и завершился со счетом 9:8.

Обновлено на 18:56 по мск: Скворцов пришел в сознание. По словам Губерниева, состояние госпитализированного комментатора стабилизировалось, однако некоторое время тот проведет в стационаре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев. «Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!», — сообщил Губерниев. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Губерниев понадеялся на профессионализм медицинского персонала. Детали о причинах госпитализации и текущем состоянии Скворцова пока не неизветсны. Губерниев и Скворцов вместе комментировали Матч звезд в Новосибирске, который прошел 8-9 февраля. Заключительный поединок прошел между дивизионами Чернышева и Боброва и завершился со счетом 9:8. Обновлено на 18:56 по мск: Скворцов пришел в сознание. По словам Губерниева, состояние госпитализированного комментатора стабилизировалось, однако некоторое время тот проведет в стационаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...