Комментатор Скворцов попал в реанимацию

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев.
«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!», — сообщил Губерниев. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Губерниев понадеялся на профессионализм медицинского персонала. Детали о причинах госпитализации и текущем состоянии Скворцова пока не неизветсны.
Губерниев и Скворцов вместе комментировали Матч звезд в Новосибирске, который прошел 8-9 февраля. Заключительный поединок прошел между дивизионами Чернышева и Боброва и завершился со счетом 9:8.
Обновлено на 18:56 по мск: Скворцов пришел в сознание. По словам Губерниева, состояние госпитализированного комментатора стабилизировалось, однако некоторое время тот проведет в стационаре.
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