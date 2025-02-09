В условиях продолжающихся западных санкций последние экономические достижения России — настоящее чудо. Об этом сообщило китайское издание Sohu. По мнению издания, президент страны Владимир Путин едва сдерживает радость за достижения РФ.
«Произошло настоящее чудо», — пишут авторы китайского издания, проанализировав последние экономические показатели России в учете продолжающихся западных санкций. Там отметили, что с учетом санкций, которые должны были ослабить РФ, информация о росте ВВП страны вызвала у Путина радость, которую ему трудно было скрыть.
В Sohu отметили, что несмотря на ограничения Запада в отношении экспорта российских энергоносителей, Россия успешно находит пути для их продажи в другие регионы, такие как Индия и Юго-Восточная Азия. Там выразили мнение, что западные санкции, вводимые против РФ, делают страну лишь богаче. Сами западные государства, особенно европейские, беднеют из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей.
Ранее Путин провел совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Во время встречи премьер сообщил о росте российского ВВП. За 2024 год он вырос на 4,1%. Также РФ достигла исторического максимума номинального размера ВВП в 200 триллионов рублей.
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