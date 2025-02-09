Белый дом: между Путиным и Трампом прошли «деликатные разговоры»

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В Белом доме подтвердили диалог Путина и Трампа
В Белом доме подтвердили диалог Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский лидер Дональд Трамп ведет «деликатные» разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», — подтвердил Уолц. Его слова передает телеканал NBC.

При этом от прямого вопроса журналистки на «да» или «нет» советник ускользнул. Уолц лишь подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности. 

Ранее Трамп заявил, что уже провел разговор с Путиным по Украине. На Западе по-разному отреагировали на это. Одни выразили поддержку президенту США, а другие раскритиковали его. 

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Американский лидер Дональд Трамп ведет «деликатные» разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц «Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», — подтвердил Уолц. Его слова передает телеканал NBC. При этом от прямого вопроса журналистки на «да» или «нет» советник ускользнул. Уолц лишь подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности.  Ранее Трамп заявил, что уже провел разговор с Путиным по Украине. На Западе по-разному отреагировали на это. Одни выразили поддержку президенту США, а другие раскритиковали его. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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