Белый дом: между Путиным и Трампом прошли «деликатные разговоры»

Американский лидер Дональд Трамп ведет «деликатные» разговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц
«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», — подтвердил Уолц. Его слова передает телеканал NBC.
При этом от прямого вопроса журналистки на «да» или «нет» советник ускользнул. Уолц лишь подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности.
Ранее Трамп заявил, что уже провел разговор с Путиным по Украине. На Западе по-разному отреагировали на это. Одни выразили поддержку президенту США, а другие раскритиковали его.
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