09 февраля 2025

В Госдуме предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам

ЛДПР внесла в Госдуму закон об увеличении страховой пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме хотят увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам
В Госдуме хотят увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам Фото:

В Госдуме предложили увеличить страховые пенсии для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект вносят на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Законопроект подготовлен в целях перерасчета страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива предусматривает перерасчет пенсий с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Согласно действующей системе, с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам приводил к увеличению размера пенсии максимум на 3 балла. Однако новый законопроект предлагает использовать максимальный коэффициент в 10 баллов, что значительно увеличит размер страховых пенсий/ 

Пенсионные баллы или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 2025 года начисляются за каждый год трудовой или иной соответствующей деятельности, в ходе которой осуществлялись выплаты страховых взносов. Максимальное значение годового прироста ИПК может достигать 10 баллов. Сейчас один пенсионный балл равен 142,76 рублей.

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В Госдуме предложили увеличить страховые пенсии для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект вносят на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР, документ есть в распоряжении URA.RU. «Законопроект подготовлен в целях перерасчета страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива предусматривает перерасчет пенсий с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Согласно действующей системе, с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам приводил к увеличению размера пенсии максимум на 3 балла. Однако новый законопроект предлагает использовать максимальный коэффициент в 10 баллов, что значительно увеличит размер страховых пенсий/  Пенсионные баллы или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 2025 года начисляются за каждый год трудовой или иной соответствующей деятельности, в ходе которой осуществлялись выплаты страховых взносов. Максимальное значение годового прироста ИПК может достигать 10 баллов. Сейчас один пенсионный балл равен 142,76 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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