В Госдуме предложили увеличить страховую пенсию работающим пенсионерам

В Госдуме предложили увеличить страховые пенсии для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект вносят на рассмотрение депутаты фракции ЛДПР, документ есть в распоряжении URA.RU.
«Законопроект подготовлен в целях перерасчета страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Инициатива предусматривает перерасчет пенсий с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.
Согласно действующей системе, с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам приводил к увеличению размера пенсии максимум на 3 балла. Однако новый законопроект предлагает использовать максимальный коэффициент в 10 баллов, что значительно увеличит размер страховых пенсий/
Пенсионные баллы или индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 2025 года начисляются за каждый год трудовой или иной соответствующей деятельности, в ходе которой осуществлялись выплаты страховых взносов. Максимальное значение годового прироста ИПК может достигать 10 баллов. Сейчас один пенсионный балл равен 142,76 рублей.
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