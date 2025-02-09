Ссора из-за денег и потеря игрока: как прошел четвертый выпуск шоу «Выжить в Самарканде»

Телеканал ТНТ 9 февраля показал зрителям четвертый выпуск экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В этот раз в одной из команд произошла ссора и потеря игрока. Кто покинул шоу и с какими испытаниями столкнулись участники — в материале URA.RU.
Кто участвует в шоу «Выжить в Самаркаде. Игра сезонов»
Гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля. Они же вели первый сезон «Выжить в Самарканде» и два сезона «Выжить в Дубае».
Участниками стали звезды и обычные люди, которые уже пробовали свои силы в предыдущих сезонах: Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев, Митя Фомин, Артем Калайджян, Торнике Квитатиани, Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова. В предыдущих выпусках уже ушли Сысоева и Фомин. При этом в команды добавились Анна Седокова, Алексей Щербаков, Александр Арзанов и Вячеслав Чепурченко.
Как прошел третий выпуск шоу «Выжить в Самарканде»
Новым участником звездной команды стал комик Алексей Щербаков. В народную команду пришел Александр Арзанов, владелец одного из популярных каналов в соцсети. После большого соревнования добавился еще один участник — Вячеслав Чепурченко.
Народная команд соревновалась в узбекском ресторан, где им предстояло съесть шестиметровый кебаб общим весом 16 кг или по 2 кг мяса на человека. Звездная команда должна была нарубить дрова, чтобы обеспечить себя на весь оставшийся сезон.
На вечернем голосовании звезды отдали голоса против Мити Фомина, а народная команда — против Александры Сухоруковой. Соперники встретились на малых испытаниях. В итоге Сухорукова набрала наибольшее количество очков, а Фомин покинул шоу.
Что произошло в четвертом выпуске шоу «Выжить в Самарканде»
Звезды делят призовые деньги
В команде звезд произошла ссора из-за выигрыша по итогам шоу. Артем Калайджан предложил отправить выигрыш благотворительность. По его словам, эта общая идея поможет сплотить команду и помочь выиграть деньги. Его поддержали все участники команды кроме Торнике Квитатиане и Славы Чепурченко.
Испытание
В этот раз командам нужно было собрать механизм из шестеренок, запустить его и поднять флаг. Чтобы собрать механизм, три человека искали шестеренки на игровом поле, передавали их человеку на лифте, поднимали его вверх. Этот игрок передавал шестеренки человеку на качелях, а тот второму. В итоге шестеренка оказывалась у игрока на платформе, который собирал механизм. Народная команда шла впереди, однако участники уронили самую большую шестеренку и сломали механизм крепления. В итоге завести механизм не удалось и команда звезд победила.
Голосование на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
При обсуждении претендентов на малое испытание свою кандидатуру из звездной команды предложила Анна Седокова. Она заявила, что впервые за все время на проекте почувствовала себя частью команды и хотела бы лично побороться за победу. Все звездные участники поддержали предложение Седоковой и отправили ее на испытание.
В народной команде голоса распределились за Остапа Солдатова и Александра Арзанова, прибывшего в прошлом выпуске. Седокова выбрала в соперники Арзанова, заявив, что Остап был одним из тех, кто ее поддержал в прошлом сезоне.
Кто выбыл из шоу «Выжить в Самарканде»
Седокова и Арзанов прошли два этапа состязаний. В игре «Пулук» бросали кубики, двигали камни по линиям, чтобы захватить камни соперника, в игре «Золотые грани» нужно было первым схватить фигуру, которой соответствовала картинка, показанная ведущим. Полагавшаяся исключительно на удачу Седокова первую игру проиграла, во второй игре — ничья. В итоге проект покинула Анна Седокова.
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