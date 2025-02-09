09 февраля 2025
08 февраля 2025

Шадринский командир «Горыныч» набирает танкистов и операторов дронов в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцев зовут работать танкистами в зону СВО
Курганцев зовут работать танкистами в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский командир с позывным «Горыныч» из Шадринска ищет бойцов в свой танковый батальон. Ему нужны танкисты, водители и операторы беспилотников. О наборе добровольцев военнослужащий сообщил в соцсетях. 

«Набираю контрактников себе в танковый батальон. Танкистов, водителей, операторов БПЛА. Хороший вариант послужить Родине, помочь общему делу», — написал «Горыныч». 

Кандидаты должны иметь хорошее здоровье. Также командир отметил, что ему не нужны пьющие и пенсионеры. 

Батальон «Горыныча» регулярно уничтожает большое количество опорников, живой силы и техники ВСУ. Его бойцы не раз захватывали у противника трофеи: натовские БМП, БТР и танки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский командир с позывным «Горыныч» из Шадринска ищет бойцов в свой танковый батальон. Ему нужны танкисты, водители и операторы беспилотников. О наборе добровольцев военнослужащий сообщил в соцсетях.  «Набираю контрактников себе в танковый батальон. Танкистов, водителей, операторов БПЛА. Хороший вариант послужить Родине, помочь общему делу», — написал «Горыныч».  Кандидаты должны иметь хорошее здоровье. Также командир отметил, что ему не нужны пьющие и пенсионеры.  Батальон «Горыныча» регулярно уничтожает большое количество опорников, живой силы и техники ВСУ. Его бойцы не раз захватывали у противника трофеи: натовские БМП, БТР и танки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...