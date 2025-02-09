Шадринский командир «Горыныч» набирает танкистов и операторов дронов в зону СВО

Курганский командир с позывным «Горыныч» из Шадринска ищет бойцов в свой танковый батальон. Ему нужны танкисты, водители и операторы беспилотников. О наборе добровольцев военнослужащий сообщил в соцсетях.
«Набираю контрактников себе в танковый батальон. Танкистов, водителей, операторов БПЛА. Хороший вариант послужить Родине, помочь общему делу», — написал «Горыныч».
Кандидаты должны иметь хорошее здоровье. Также командир отметил, что ему не нужны пьющие и пенсионеры.
Батальон «Горыныча» регулярно уничтожает большое количество опорников, живой силы и техники ВСУ. Его бойцы не раз захватывали у противника трофеи: натовские БМП, БТР и танки.
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