На пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске 9 февраля образовался провал асфальта. Очевидцы постарались огородить яму подручными материалами, рассказали пользователи в социальных сетях.
«Даже побоялась ближе подходить. Ветки и коробку поставила, если наедет машина, то капут», — сообщила подписчица группы «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
ЧП произошло днем, когда движение по проезжей части было оживленным. Чуть позже место оградили дорожными блоками. Пользователи соцсетей сообщили, что на место выехала бригада коммунальщиков. По предварительной информации, провал мог произойти из-за подмыва грунта.
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