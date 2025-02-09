Машков трагически отреагировал на смерть Стриженова

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, назвал уход из жизни народного артиста СССР Олега Стриженова невосполнимой утратой для всего российского искусства. Его слова опубликованы в telegram-канале Союза.
«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — приводит слова Машкова telegram-канал СТД России.
Актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он сыграл роли в 30 фильмах, в том числе легендарной картине «Звезда пленительного счастья». Последний месяц своей жизни он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Народного артиста СССР не стало 9 февраля.
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