09 февраля 2025

Машков трагически отреагировал на смерть Стриженова

Машков назвал смерть Стриженова невосполнимой утратой для искусства
© Служба новостей «URA.RU»
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Машков назвал уход Стриженова из жизни невосполнимой утратой для всего российского искусства
Машков назвал уход Стриженова из жизни невосполнимой утратой для всего российского искусства Фото:

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, назвал уход из жизни народного артиста СССР Олега Стриженова невосполнимой утратой для всего российского искусства. Его слова опубликованы в telegram-канале Союза.

«Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — приводит слова Машкова telegram-канал СТД России.

Актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он сыграл роли в 30 фильмах, в том числе легендарной картине «Звезда пленительного счастья». Последний месяц своей жизни он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Народного артиста СССР не стало 9 февраля.

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Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, назвал уход из жизни народного артиста СССР Олега Стриженова невосполнимой утратой для всего российского искусства. Его слова опубликованы в telegram-канале Союза. «Уход из жизни Олега Александровича — огромная невосполнимая утрата для всего российского искусства, для миллионов поклонников — для нас всех. Созданные им образы на сцене и экране стали настоящими легендами», — приводит слова Машкова telegram-канал СТД России. Актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Он сыграл роли в 30 фильмах, в том числе легендарной картине «Звезда пленительного счастья». Последний месяц своей жизни он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Народного артиста СССР не стало 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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