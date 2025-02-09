Ушел из жизни российский актер театра и кино Олег Стриженов. Именитому артисту было 95 лет. Последний месяц он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. За годы творчества Стриженов сыграл роли в тридцати фильмах, в том числе в легендарной «Звезде пленительного счастья». URA.RU подготовило подборку картин с его участием, которые ушли в народ и стали легендарными.
«Овод» (1955)
Роль: Артур Бертон (Риварес). Стриженов завоевал сердца телезрителей, исполнив роль итальянского революционера, чья трагическая участь и эмоциональные монологи стали воплощением борьбы за свободу. Фильм привлек внимание 39 миллионов зрителей. Образ Артура, созданный Стриженовым, считается эталоном харизмы и внутренней силы.
«Сорок первый» (1956)
Роль: Поручик Говоруха-Отрок. На песчаных просторах Средней Азии продвигается группа красноармейцев. Самый меткий стрелок этого отряда, Марютка, насчитывает в своем боевом досье сорок уничтоженных белогвардейцев. В ходе последнего боестолкновения был захвачен в плен поручик Говоруха-Отрок. Этот случай предоставит Марютке возможность добавить сорок первую запись в своем списке достижений, когда они вдвоем останутся наедине среди безбрежных песков, под открытым небом, около шумящего моря, в атмосфере напряженных и сложных эмоций...
«Хождение за три моря» (1958)
Роль: Афанасий Никитин. «Хождение за три моря» — это увлекательное путешествие, в котором молодой и смелый Стриженов в роли купца, стремящийся к богатству и знаниям, отправляется в далекие страны, преодолевая не только физические преграды, но и внутренние сомнения. В его приключениях переплетаются восточные сказания и мудрость, а также испытания, которые закаляют характер и открывают глаза на истинные ценности жизни.
«Белые ночи» (1959)
Роль: Мечтатель. Лирическая история о любви и одиночестве, разворачивающаяся на фоне загадочной атмосферы северного города, где солнце не заходит за горизонт. Главный герой, мечтатель и романтик, встречает таинственную девушку, которая, как и он, ищет смысл жизни и стремится вырваться из серых будней. Их нежные и трогательные встречи в свете белых ночей становятся не только откровением для обоих, но и поводом для глубоких размышлений о счастье, свободе и истинных чувствах.
«Пиковая дама» (1960)
Роль: Германн. Загадочная и напряжённая история, основанная на произведении Александра Пушкина, которая погружает зрителя в мир страсти, одержимости и таинственных сил. Стриженов играет роль молодого инженера по имени Герман, который отличается сдержанностью, решительностью и страстностью. Честолюбивый Герман одержим стремлением разбогатеть.
«Звезда пленительного счастья» (1975)
Роль: Князь Сергей Волконский. Историческая драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о жизни и судьбе декабристов. В результате восстания, которое произошло в декабре 1825 года, пять участников были приговорены к смертной казни. Еще сто двадцать человек получили приговор к ссылке. В их числе — герой Стриженова. Действующие лица сталкиваются с жестокой реальностью, но при этом сохраняют надежду и стремление к свободе.
«Его звали Роберт» (1967)
Роль: Сергей Куклин / Роберт. Фильм рассказывает о приключениях и испытаниях, с которыми сталкивается главный герой, Роберт. Сюжет разворачивается на фоне исторических событий и отражает сложные моральные выборы, стоящие перед персонажами.
«Приступить к ликвидации» (1983)
Роль: Полковник милиции Иван Данилов. Стриженов в роли следователя. Сюжет сосредоточен на расследовании убийства, в котором главные герои — сотрудники милиции — сталкиваются с различными трудностями и препятствиями на пути к раскрытию дела.
«Мой любимый клоун» (1986)
Роль: Дима Димыч. Здесь Стриженову досталась второстепенная роль Персонаж этого человека выступает в роли наставника, чьи шутки скрывают за собой глубокую жизненную мудрость. В центре сюжета находится история о клоуне по имени Коля, который, несмотря на свою профессию, сталкивается с серьезными жизненными проблемами и внутренними конфликтами.
«Вместо меня» (2000)
Роль: Александр Гагарин. Миллионер, передвигающийся на инвалидной коляске и изначально относящийся с презрением к своему молодому помощнику, в конечном итоге вдохновляет его на веру в жизнь. Стриженов в этой роли демонстрирует, что с возрастом его актерский талант только усилился.
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