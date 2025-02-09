09 февраля 2025

От революционера до полковника милиции: ворвавшийся в историю Стриженов скончался, не дожив до 100 лет

Ставший народным артистом Стриженов скончался из-за ишемического инсульта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни по предварительным данным из-за последствий ишемического инсульта
Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни по предварительным данным из-за последствий ишемического инсульта Фото:

Ушел из жизни российский актер театра и кино Олег Стриженов. Именитому артисту было 95 лет. Последний месяц он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. За годы творчества Стриженов сыграл роли в тридцати фильмах, в том числе в легендарной «Звезде пленительного счастья». URA.RU подготовило подборку картин с его участием, которые ушли в народ и стали легендарными.

«Овод» (1955)

Роль: Артур Бертон (Риварес). Стриженов завоевал сердца телезрителей, исполнив роль итальянского революционера, чья трагическая участь и эмоциональные монологи стали воплощением борьбы за свободу. Фильм привлек внимание 39 миллионов зрителей. Образ Артура, созданный Стриженовым, считается эталоном харизмы и внутренней силы.

«Сорок первый» (1956)

Роль: Поручик Говоруха-Отрок. На песчаных просторах Средней Азии продвигается группа красноармейцев. Самый меткий стрелок этого отряда, Марютка, насчитывает в своем боевом досье сорок уничтоженных белогвардейцев. В ходе последнего боестолкновения был захвачен в плен поручик Говоруха-Отрок. Этот случай предоставит Марютке возможность добавить сорок первую запись в своем списке достижений, когда они вдвоем останутся наедине среди безбрежных песков, под открытым небом, около шумящего моря, в атмосфере напряженных и сложных эмоций...

«Хождение за три моря» (1958)

Роль: Афанасий Никитин. «Хождение за три моря» — это увлекательное путешествие, в котором молодой и смелый Стриженов в роли купца, стремящийся к богатству и знаниям, отправляется в далекие страны, преодолевая не только физические преграды, но и внутренние сомнения. В его приключениях переплетаются восточные сказания и мудрость, а также испытания, которые закаляют характер и открывают глаза на истинные ценности жизни.

«Белые ночи» (1959)

Роль: Мечтатель. Лирическая история о любви и одиночестве, разворачивающаяся на фоне загадочной атмосферы северного города, где солнце не заходит за горизонт. Главный герой, мечтатель и романтик, встречает таинственную девушку, которая, как и он, ищет смысл жизни и стремится вырваться из серых будней. Их нежные и трогательные встречи в свете белых ночей становятся не только откровением для обоих, но и поводом для глубоких размышлений о счастье, свободе и истинных чувствах.

«Пиковая дама» (1960)

Роль: Германн. Загадочная и напряжённая история, основанная на произведении Александра Пушкина, которая погружает зрителя в мир страсти, одержимости и таинственных сил. Стриженов играет роль молодого инженера по имени Герман, который отличается сдержанностью, решительностью и страстностью. Честолюбивый Герман одержим стремлением разбогатеть.

«Звезда пленительного счастья» (1975)

Роль: Князь Сергей Волконский. Историческая драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о жизни и судьбе декабристов. В результате восстания, которое произошло в декабре 1825 года, пять участников были приговорены к смертной казни. Еще сто двадцать человек получили приговор к ссылке. В их числе — герой Стриженова. Действующие лица сталкиваются с жестокой реальностью, но при этом сохраняют надежду и стремление к свободе.

«Его звали Роберт» (1967)

Роль: Сергей Куклин / Роберт. Фильм рассказывает о приключениях и испытаниях, с которыми сталкивается главный герой, Роберт. Сюжет разворачивается на фоне исторических событий и отражает сложные моральные выборы, стоящие перед персонажами.

«Приступить к ликвидации» (1983)

Роль: Полковник милиции Иван Данилов. Стриженов в роли следователя. Сюжет сосредоточен на расследовании убийства, в котором главные герои — сотрудники милиции — сталкиваются с различными трудностями и препятствиями на пути к раскрытию дела.

«Мой любимый клоун» (1986)

Роль: Дима Димыч. Здесь Стриженову досталась второстепенная роль Персонаж этого человека выступает в роли наставника, чьи шутки скрывают за собой глубокую жизненную мудрость. В центре сюжета находится история о клоуне по имени Коля, который, несмотря на свою профессию, сталкивается с серьезными жизненными проблемами и внутренними конфликтами.

«Вместо меня» (2000)

Роль: Александр Гагарин. Миллионер, передвигающийся на инвалидной коляске и изначально относящийся с презрением к своему молодому помощнику, в конечном итоге вдохновляет его на веру в жизнь. Стриженов в этой роли демонстрирует, что с возрастом его актерский талант только усилился. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушел из жизни российский актер театра и кино Олег Стриженов. Именитому артисту было 95 лет. Последний месяц он провел в больнице из-за острого нарушения мозгового кровообращения. За годы творчества Стриженов сыграл роли в тридцати фильмах, в том числе в легендарной «Звезде пленительного счастья». URA.RU подготовило подборку картин с его участием, которые ушли в народ и стали легендарными. «Овод» (1955) Роль: Артур Бертон (Риварес). Стриженов завоевал сердца телезрителей, исполнив роль итальянского революционера, чья трагическая участь и эмоциональные монологи стали воплощением борьбы за свободу. Фильм привлек внимание 39 миллионов зрителей. Образ Артура, созданный Стриженовым, считается эталоном харизмы и внутренней силы. «Сорок первый» (1956) Роль: Поручик Говоруха-Отрок. На песчаных просторах Средней Азии продвигается группа красноармейцев. Самый меткий стрелок этого отряда, Марютка, насчитывает в своем боевом досье сорок уничтоженных белогвардейцев. В ходе последнего боестолкновения был захвачен в плен поручик Говоруха-Отрок. Этот случай предоставит Марютке возможность добавить сорок первую запись в своем списке достижений, когда они вдвоем останутся наедине среди безбрежных песков, под открытым небом, около шумящего моря, в атмосфере напряженных и сложных эмоций... «Хождение за три моря» (1958) Роль: Афанасий Никитин. «Хождение за три моря» — это увлекательное путешествие, в котором молодой и смелый Стриженов в роли купца, стремящийся к богатству и знаниям, отправляется в далекие страны, преодолевая не только физические преграды, но и внутренние сомнения. В его приключениях переплетаются восточные сказания и мудрость, а также испытания, которые закаляют характер и открывают глаза на истинные ценности жизни. «Белые ночи» (1959) Роль: Мечтатель. Лирическая история о любви и одиночестве, разворачивающаяся на фоне загадочной атмосферы северного города, где солнце не заходит за горизонт. Главный герой, мечтатель и романтик, встречает таинственную девушку, которая, как и он, ищет смысл жизни и стремится вырваться из серых будней. Их нежные и трогательные встречи в свете белых ночей становятся не только откровением для обоих, но и поводом для глубоких размышлений о счастье, свободе и истинных чувствах. «Пиковая дама» (1960) Роль: Германн. Загадочная и напряжённая история, основанная на произведении Александра Пушкина, которая погружает зрителя в мир страсти, одержимости и таинственных сил. Стриженов играет роль молодого инженера по имени Герман, который отличается сдержанностью, решительностью и страстностью. Честолюбивый Герман одержим стремлением разбогатеть. «Звезда пленительного счастья» (1975) Роль: Князь Сергей Волконский. Историческая драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о жизни и судьбе декабристов. В результате восстания, которое произошло в декабре 1825 года, пять участников были приговорены к смертной казни. Еще сто двадцать человек получили приговор к ссылке. В их числе — герой Стриженова. Действующие лица сталкиваются с жестокой реальностью, но при этом сохраняют надежду и стремление к свободе. «Его звали Роберт» (1967) Роль: Сергей Куклин / Роберт. Фильм рассказывает о приключениях и испытаниях, с которыми сталкивается главный герой, Роберт. Сюжет разворачивается на фоне исторических событий и отражает сложные моральные выборы, стоящие перед персонажами. «Приступить к ликвидации» (1983) Роль: Полковник милиции Иван Данилов. Стриженов в роли следователя. Сюжет сосредоточен на расследовании убийства, в котором главные герои — сотрудники милиции — сталкиваются с различными трудностями и препятствиями на пути к раскрытию дела. «Мой любимый клоун» (1986) Роль: Дима Димыч. Здесь Стриженову досталась второстепенная роль Персонаж этого человека выступает в роли наставника, чьи шутки скрывают за собой глубокую жизненную мудрость. В центре сюжета находится история о клоуне по имени Коля, который, несмотря на свою профессию, сталкивается с серьезными жизненными проблемами и внутренними конфликтами. «Вместо меня» (2000) Роль: Александр Гагарин. Миллионер, передвигающийся на инвалидной коляске и изначально относящийся с презрением к своему молодому помощнику, в конечном итоге вдохновляет его на веру в жизнь. Стриженов в этой роли демонстрирует, что с возрастом его актерский талант только усилился. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...