Кипяченая, сырая, минеральная: доктор Очеретина из Кургана рассказала, какую воду лучше пить

Способствует ли некипяченая вода образованию камней в организме, какая вода полезнее — кипяченая или сырая, можно ли навредить почкам минералкой — на эти вопросы ответила доктор Ирина Очеретина из Кургана. Пост о том, какую воду лучше пить курганцам, она опубликовала в соцсети «ВКонтакте».
«Оптимально пить воду некипяченую, фильтрованную — можно бутилированную. Молекулы некипяченой воды — диполи, у них есть полюс как положительный, так и отрицательный. Такая молекула отлично проникает в клетку через ионные насосы. Промывая ее и расправляя, выполнив свою работу, молекула воды так же удаляется по этим ионным насосам», — пояснила Ирина Очеретина.
По ее словам, молекулы кипяченой воды теряют заряд, и проникать в ионный насос им становится сложно. Они способны «промыть» межклеточные промежутки, но сами клетки — с трудом.
Для хорошего очищения вода должна быть мягкой, считает доктор. Уменьшить жесткость помогают фильтры, даже обычные кувшинные. Очеретина также развеяла мифы о минеральной воде.
«Многие предпочитают пить минеральную воду, но важно понимать: это не промывка, а дополнительная нагрузка на организм. Удельный вес минеральной воды — 3000–4000 мг на литр, что делает ее очень тяжелой. А именно избыток микроэлементов со временем способствует образованию камней, которых мы так боимся», — пояснила Очеретина.
Она также упомянула о том, что в советское время минеральную воду можно было купить только по рецепту врача. Ее назначали строго по показаниям, и курс лечения был всего 2–3 недели.
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