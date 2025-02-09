09 февраля 2025
08 февраля 2025

Кипяченая, сырая, минеральная: доктор Очеретина из Кургана рассказала, какую воду лучше пить

Доктор Очеретина советует курганцам пить некипяченую воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Мягкая некипяченая вода более полезна для здоровья
Мягкая некипяченая вода более полезна для здоровья Фото:

Способствует ли некипяченая вода образованию камней в организме, какая вода полезнее — кипяченая или сырая, можно ли навредить почкам минералкой — на эти вопросы ответила доктор Ирина Очеретина из Кургана. Пост о том, какую воду лучше пить курганцам, она опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

«Оптимально пить воду некипяченую, фильтрованную — можно бутилированную. Молекулы некипяченой воды — диполи, у них есть полюс как положительный, так и отрицательный. Такая молекула отлично проникает в клетку через ионные насосы. Промывая ее и расправляя, выполнив свою работу, молекула воды так же удаляется по этим ионным насосам», — пояснила Ирина Очеретина.

По ее словам, молекулы кипяченой воды теряют заряд, и проникать в ионный насос им становится сложно. Они способны «промыть» межклеточные промежутки, но сами клетки — с трудом.

Для хорошего очищения вода должна быть мягкой, считает доктор. Уменьшить жесткость помогают фильтры, даже обычные кувшинные. Очеретина также развеяла мифы о минеральной воде.

«Многие предпочитают пить минеральную воду, но важно понимать: это не промывка, а дополнительная нагрузка на организм. Удельный вес минеральной воды — 3000–4000 мг на литр, что делает ее очень тяжелой. А именно избыток микроэлементов со временем способствует образованию камней, которых мы так боимся», — пояснила Очеретина.

Она также упомянула о том, что в советское время минеральную воду можно было купить только по рецепту врача. Ее назначали строго по показаниям, и курс лечения был всего 2–3 недели.

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Способствует ли некипяченая вода образованию камней в организме, какая вода полезнее — кипяченая или сырая, можно ли навредить почкам минералкой — на эти вопросы ответила доктор Ирина Очеретина из Кургана. Пост о том, какую воду лучше пить курганцам, она опубликовала в соцсети «ВКонтакте». «Оптимально пить воду некипяченую, фильтрованную — можно бутилированную. Молекулы некипяченой воды — диполи, у них есть полюс как положительный, так и отрицательный. Такая молекула отлично проникает в клетку через ионные насосы. Промывая ее и расправляя, выполнив свою работу, молекула воды так же удаляется по этим ионным насосам», — пояснила Ирина Очеретина. По ее словам, молекулы кипяченой воды теряют заряд, и проникать в ионный насос им становится сложно. Они способны «промыть» межклеточные промежутки, но сами клетки — с трудом. Для хорошего очищения вода должна быть мягкой, считает доктор. Уменьшить жесткость помогают фильтры, даже обычные кувшинные. Очеретина также развеяла мифы о минеральной воде. «Многие предпочитают пить минеральную воду, но важно понимать: это не промывка, а дополнительная нагрузка на организм. Удельный вес минеральной воды — 3000–4000 мг на литр, что делает ее очень тяжелой. А именно избыток микроэлементов со временем способствует образованию камней, которых мы так боимся», — пояснила Очеретина. Она также упомянула о том, что в советское время минеральную воду можно было купить только по рецепту врача. Ее назначали строго по показаниям, и курс лечения был всего 2–3 недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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