23 августа 2025

Курганцев приглашают сортировать яйца на птицеферме за 288 тысяч рублей

Для жителей Курганской области есть вакансии на птицефабрике
Для жителей Курганской области есть вакансии на птицефабрике

Жителей Курганской области зовут работать фасовщиками яиц на птицеферме в Ярославской области. За вахту обещают платить до 288 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.

«Cборщик яиц, вaxтa в Ярославской области от 35 смен. Зарплата до 288 750 рублей», — отмечается в описании вакансии на популярном сайте по поиску работы.

Обещают бесплатное питание и проживание. Смены по десять часов, один выходной день в неделю, указано в объявлении.

