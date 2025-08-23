Курганцев приглашают сортировать яйца на птицеферме за 288 тысяч рублей

Для жителей Курганской области есть вакансии на птицефабрике
Жителей Курганской области зовут работать фасовщиками яиц на птицеферме в Ярославской области. За вахту обещают платить до 288 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.
«Cборщик яиц, вaxтa в Ярославской области от 35 смен. Зарплата до 288 750 рублей», — отмечается в описании вакансии на популярном сайте по поиску работы.
Обещают бесплатное питание и проживание. Смены по десять часов, один выходной день в неделю, указано в объявлении.
