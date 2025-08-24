24 августа 2025

ВСУ увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина преднамеренно целит в гражданские объекты
Украина преднамеренно целит в гражданские объекты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики стали чаще наносить удары по российским гражданским объектам после двухстороннего саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Такими наблюдениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Число ударов ВСУ по России выросло с 300 до 430 за сутки. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных атак беспилотниками. У нас порядка 90% пострадавших — жертвы БПЛА», — пояснил Мирошник в интервью «Известиям».

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) осведомлены о прошедшей на Аляске встрече Путина и Трампа. При этом 68% респондентов положительно оценили итоги переговоров. 

Саммит состоялся 15 августа. В результате Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские боевики стали чаще наносить удары по российским гражданским объектам после двухстороннего саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Такими наблюдениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. «Число ударов ВСУ по России выросло с 300 до 430 за сутки. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных атак беспилотниками. У нас порядка 90% пострадавших — жертвы БПЛА», — пояснил Мирошник в интервью «Известиям». По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) осведомлены о прошедшей на Аляске встрече Путина и Трампа. При этом 68% респондентов положительно оценили итоги переговоров.  Саммит состоялся 15 августа. В результате Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...