Украинские боевики стали чаще наносить удары по российским гражданским объектам после двухстороннего саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске. Такими наблюдениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Число ударов ВСУ по России выросло с 300 до 430 за сутки. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных атак беспилотниками. У нас порядка 90% пострадавших — жертвы БПЛА», — пояснил Мирошник в интервью «Известиям».
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) осведомлены о прошедшей на Аляске встрече Путина и Трампа. При этом 68% респондентов положительно оценили итоги переговоров.
Саммит состоялся 15 августа. В результате Вашингтон поддержал идею Москвы о достижении всеобъемлющего соглашения вместо временных перемирий.
