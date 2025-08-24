«Попытаются спасти»: российской альпинистке Наговицыной дали последний шанс

Baza: альпинистку Наговицыну попытаются эвакуировать с пика Победы 25 августа
Наговицына уже 12 дней находится на пике Победы
Наговицына уже 12 дней находится на пике Победы Фото:
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, получившую серьезную травму на пике Победы в Кыргызстане, попытаются спасти 25 августа. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. Спасатели планируют провести операцию в ближайшие сутки, поскольку ожидается благоприятная погода — последний ясный день сезона.

«25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где находится Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если она подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на слова Пиуновой.

Ранее было принято решение о сворачивании спасательного лагеря и прекращении попыток эвакуировать альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы. Сезон восхождений на вершину завершен, и в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями добраться до расположения россиянки станет возможным не ранее весны 2026 года.

Наговицына получила перелом ноги во время спуска с горы в Кыргызстане 12 августа. С тех пор она вынужденно остается на высоте около семи тысяч метров при температуре минус 26 градуса. Два спасателя — из Германии и Италии — передали пострадавшей спальный мешок, продукты и горелку. Однако три последующие спасательные операции завершились неудачей и трагическими последствиями: один из спасателей погиб, а вертолет, отправленный для эвакуации женщины, совершил жесткую посадку, в результате чего пилот и еще один спасатель получили серьезные травмы.

