«Попытаются спасти»: российской альпинистке Наговицыной дали последний шанс

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, получившую серьезную травму на пике Победы в Кыргызстане, попытаются спасти 25 августа. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова. Спасатели планируют провести операцию в ближайшие сутки, поскольку ожидается благоприятная погода — последний ясный день сезона.
«25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где находится Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если она подаст признаки жизни, ее попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания», — пишет telegram-канал Baza со ссылкой на слова Пиуновой.
Ранее было принято решение о сворачивании спасательного лагеря и прекращении попыток эвакуировать альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы. Сезон восхождений на вершину завершен, и в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями добраться до расположения россиянки станет возможным не ранее весны 2026 года.
Наговицына получила перелом ноги во время спуска с горы в Кыргызстане 12 августа. С тех пор она вынужденно остается на высоте около семи тысяч метров при температуре минус 26 градуса. Два спасателя — из Германии и Италии — передали пострадавшей спальный мешок, продукты и горелку. Однако три последующие спасательные операции завершились неудачей и трагическими последствиями: один из спасателей погиб, а вертолет, отправленный для эвакуации женщины, совершил жесткую посадку, в результате чего пилот и еще один спасатель получили серьезные травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.