Занятия баскетболом, съемки у Тарковского и тяжелая болезнь: Маргарите Тереховой — 83

Ее называли одной из самых красивых актрис советского кино, женщиной-загадкой, способной одним взглядом влюбить в себя. Маргарита Терехова вошла в историю не только благодаря роли в «Зеркале» Андрея Тарковского, но и благодаря уникальной энергетике, которой притягивала зрителей. Путь от сцены театра до шедевров кинематографа, от всеобщего обожания до долгих лет молчания — в материале URA.RU.
Детство и юность Маргариты Тереховой
Маргарита Борисовна Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Ее родители были связаны с искусством: отец служил в театре, мать была актрисой. Когда девочка появилась на свет, в стране шла война, и семья жила очень скромно.
Несмотря на трудности, в доме царила атмосфера любви к литературе и сцене. Родители привили дочери любовь к искусству и дисциплину. Отец был строгим, мать мягче, но именно этот баланс создал в Маргарите то удивительное сочетание силы и нежности, которое позже покоряло миллионы зрителей. Ее детство прошло в условиях послевоенной страны, среди книг и разговоров о высоком.
После войны брак родителей распался, мать уехала с дочерью к сестре в Ташкент. В школе Маргарита была активной, увлекалась литературой, музыкой, участвовала в самодеятельности. Девочка увлекалась спортом и даже планировала связать жизнь с баскетболом, была капитаном юношеской сборной Узбекистана.
Но сильнее оказалась тяга к искусству. После окончания школы с золотой медалью, она поступила в Ташкентский университет на физико-математический факультет, но вскоре поняла, что ее место — на сцене.
Оставив университет, Терехова все же решилась вернуться к искусству, и отправилась в Москву. Этот шаг стал поворотным — именно там начала формироваться будущая звезда советского театра и кино.
Путь в профессию
В 1964 году Терехова закончила знаменитую Школу-студию при театре им. Моссовета под руководством народного артиста СССР Юрия Завадского. Там она училась у мастеров сцены, впитывала тонкости актерской игры, а после выпуска попала в труппу Театра имени Моссовета. Именно там началась ее профессиональная история, полная триумфов и испытаний.
В театре Терехова быстро заявила о себе, хоть первый выход на сцену и был робким, но публика и режиссеры сразу заметили в молодой актрисе что-то особенное. Она обладала тем, что невозможно сыграть — внутренней силой. Она не была «удобной» актрисой — напротив, всегда спорила, отстаивала свое видение роли. В ее героинях чувствовался стержень, и это притягивало зрителя.
На сцене театра Терехова сыграла десятки ролей — от классики до современных пьес. Она блистала в спектаклях «Вишневый сад», «Идиот», «Дон Жуан». Ее называли актрисой редкой эмоциональной глубины: она умела передать тончайшие оттенки чувств, сделать образ многомерным. Однако Маргарита всегда тянулась к кино, и именно оно принесло ей всенародную славу.
Кинематограф: от «Мушкетеров» до «Зеркала»
На экране Терехова появилась еще в середине 60-х, но по-настоящему яркие роли пришли позже. Настоящая известность пришла после фильмов «Собака на сене» и «Д»Артаньян и три мушкетера». Ее Диана де Бельфлор и Миледи — две женщины, обе опасные, коварные, красивые и, безусловно, недосягаемые.
Однако вершиной ее кинокарьеры стал фильм Андрея Тарковского «Зеркало» (1975). Роль матери и жены главного героя в этом сложном, поэтичном фильме стала ее звездным часом.
Тарковский говорил о ней: «Удивительна в Маргарите Тереховой эта старомодная, изящная и выносливая женственность наших матерей; удивительна и сегодняшняя ее сиротливая бравада своею самостоятельностью, свобода, обернувшаяся одиночеством», — цитата из книги Майи Туровской «7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского».
На съемках она проявила невероятную чуткость и способность проживать момент. «Зеркало» вошло в золотую историю мирового кино, а образы Маргариты остались символами женственности, боли, нежности и силы.
До этого Маргарита ездила на пробы в «Соляриса», Тарковского она встретила в лифте. Тот, по воспоминаниям актрисы, сказал: «А какие у вас волосы!». Она ответила: «О, волосы у меня замечательные» и выпустила из-под воротника все волосы. Но в фильм он ее не взял.
«На съемках "Зеркала", [Тарковский] сказал: "Если бы в "Солярисе" снималась Рита, было бы другое кино". Также и сейчас кажется, зачем говорить о том, чего не было, уже не переменится, и главное — Тарковского не воскресишь. Лучше фильмы его смотреть», — вспоминала актриса.
Терехову нельзя было «поставить на поток». Ее не привлекали проходные роли — она выбирала только то, что откликалось внутри. Именно поэтому ее фильмография не так обширна, как у других звезд того времени. Режиссеры любили ее за талант, но порой боялись за сложный характер. Она могла спорить, требовать, уходить с площадки. Для нее искусство было абсолютом, компромиссы казались предательством.
В 2004 году актриса осуществила свою давнюю мечту и попробовала силы в новом амплуа. Она не только выступила в роли сценариста, но и впервые села в режиссерское кресло. Результатом стала собственная интерпретация знаменитой чеховской пьесы «Чайка», где Терехова воплотила на экране образ Ирины Николаевны Аркадиной.
Роль Аркадиной Терехова предлагала многим актрисам, в том числе, и Ирине Купченко, но та не смогла. «Я считаю, что „Чайку“ нужно делать только в кино. Когда Чехов писал эту пьесу, уже „пахло“ кино, начиналась новая эра. Получилось, что Чехов написал эту пьесу именно в то время, когда братья Люмьер показали прибытие поезда», — рассказывала Маргарита Терехова в интервью газете «Известия».
Она не любила, когда ее называли роковой женщиной. Ее роли — это сочетание холодной отстраненности и внутренней страсти. Она не играла чувства — она ими жила. Коллеги вспоминали: перед премьерой она могла нервничать до дрожи, но, выйдя на сцену или перед камерой, полностью преображалась.
Личная жизнь: за кулисами славы
В личной жизни Маргарита Терехова была так же свободолюбива, как и на сцене. И говорила о личной жизни Маргарита мало. Она была замужем трижды, воспитывала двоих детей — дочь Анну и сына Александра.
В ее жизни были мужчины, но главным приоритетом оставалась профессия. Терехова не стремилась создать идеальный «образ примерной женщины». Возможно, именно эта честность к себе делала ее такой живой и настоящей.
Друзья отмечали ее независимый характер и нежелание подчиняться чужим правилам. Терехова умела дружить, но всегда оставалась несколько одинокой. Может быть, в этом и заключалась ее глубина.
Маргарита Терехова сейчас: болезнь и молчание
В 2000-х стало известно: актриса тяжело больна. Врачи поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. Она перестала узнавать даже близких людей. Постепенно Маргарита Борисовна ушла из публичной жизни. Для поклонников ее болезнь стала шоком: актриса, чьи глаза говорили больше слов, замолчала.
Сегодня Маргарита Терехова живет под заботой близких. Она не дает интервью, не появляется на экране, но имя ее до сих пор звучит, фильмы пересматривают, а театральные критики называют ее одной из самых ярких актрис XX века.
«Нам сначала было непонятно, что с мамой. Она растерянный человек, все в этих высших сферах витает. Но в какой-то момент эта рассеянность и отрешенность перетекли в болезнь. И в такой момент нужно брать за шкирку и везти к врачу, даже несмотря на то, что она говорит: „Со мной все хорошо!“», — рассказал Александр «Комсомольской правде».
Несмотря на тяжелое заболевание, Маргарита Борисовна проявляет удивительную силу духа и стойкость. Ее организм ведет неравный бой с недугом, но даже в самые сложные моменты она находит в себе силы бороться.
Болезнь все чаще затуманивает память, однако ее душа по-прежнему открыта для прекрасного. Особенно ее радуют моменты, когда кто-то из близких читает ей вслух. «Она сильная и духом, я ее очень чувствую. К сожалению, сказать ничего может... Но не страшно. Главное, что это есть», — передает издание The Voice слова дочери артистки Анны.
К 80-летию актрисы, в 2022 году, Анна выпустила книгу с воспоминаниями и редкими фотографиями матери, над которой работала пять лет. В июле 2025 года звезда удостоилась специального приза кинофестиваля «ЗЕРКАЛО» за вклад в кинематограф Андрея Тарковского — приз передали в Москве.
Наследие и влияние актрисы
Маргарита Терехова — не просто актриса, ее роли стали частью культурного кода. Режиссеры ценили ее за умение мыслить на экране, критики — за глубину образов, зрители — за обаяние и честность.
Сегодня ее имя стоит в одном ряду с величайшими актрисами XX века. Она доказала, что актриса может быть не просто украшением кадра, а его смыслом. И даже когда она молчит, ее образы навсегда останутся в памяти зрителей.
В 2000 году, родная земля не забыла о своей прославленной дочери. Туринск, небольшой городок с богатой историей, готовился отметить юбилей, и организаторы решили пригласить актрису на торжество. Однако она приехать не смогла, издание Е1.ru передает ее письмо:
«Дорогие мои сородичи! Очень рада вашему приглашению. <…> Никто не довез меня до Туринска, сколько раз я ни просила, выступая на Урале. Недавно я купила чудесную книгу „Иконы Урала“ с прекрасными иконами внутри, каталогом, подробностями необыкновенными. У меня давно есть маленькая иконка Святого Чудотворца Симеона Верхотурского. Теперь я знаю, что это недалеко от Туринска». После ей присвоили звание «Почетный гражданин Туринского района» (2002).
Имя Маргариты Тереховой всегда произносится с особой интонацией. Жизнь Маргариты Борисовны — это история женщины, которая горела на сцене и на экране, но в конце осталась один на один с болезнью и многолетним молчанием.
Что посмотреть с Маргаритой Тереховой
- «Монолог» (СССР, 1972) — драма, реж. И. Авербах;
- «Зеркало» (СССР, 1974) — драма, биография, реж. А. Тарковский;
- «Синяя птица» (США, СССР, 1976) — фильм-сказка, приключения, реж. Д. Кьюкор;
- «Дневной поезд» (СССР, 1976) — мелодрама, реж. И. Селезнева;
- «Расписание на послезавтра» (СССР, 1978) — драма, реж. И. Добролюбов;
- «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1978) — музыкальная комедия, реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич;
- «Благочестивая Марта» (СССР, 1980) — комедия, мелодрама, реж Я. Фрид;
- «Все могло быть иначе» (СССР, 1982) — драма, реж. В. Жереги;
- «За синими ночами» (СССР, 1983) — мелодрама, реж. О. Воронцов;
- «Диссидент» (СССР, 1988) — психологическая драма, реж. В. Жереги;
- «Сломанный свет» (СССР, 1990) — драма, фильм-притча, реж. В. Глаголева;
- «Только для сумасшедших» (СССР, 1990) — психологическая драма, реж. А. Ихо;
- «Чайка» (Россия, 2004) — драма, реж. М. Терехова.
