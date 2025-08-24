Занятия баскетболом, съемки у Тарковского и тяжелая болезнь: Маргарите Тереховой — 83

Маргарита Терехова отмечает 83-летие 25 августа 2025
© Служба новостей «URA.RU»
Маргарита Терехова отмечает день рождения 25 августа
Маргарита Терехова отмечает день рождения 25 августа

Ее называли одной из самых красивых актрис советского кино, женщиной-загадкой, способной одним взглядом влюбить в себя. Маргарита Терехова вошла в историю не только благодаря роли в «Зеркале» Андрея Тарковского, но и благодаря уникальной энергетике, которой притягивала зрителей. Путь от сцены театра до шедевров кинематографа, от всеобщего обожания до долгих лет молчания — в материале URA.RU.

Детство и юность Маргариты Тереховой

Маргарита Борисовна Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области. Ее родители были связаны с искусством: отец служил в театре, мать была актрисой. Когда девочка появилась на свет, в стране шла война, и семья жила очень скромно.

Несмотря на трудности, в доме царила атмосфера любви к литературе и сцене. Родители привили дочери любовь к искусству и дисциплину. Отец был строгим, мать мягче, но именно этот баланс создал в Маргарите то удивительное сочетание силы и нежности, которое позже покоряло миллионы зрителей. Ее детство прошло в условиях послевоенной страны, среди книг и разговоров о высоком.

Сначала Маргарита Терехова поступала на физмат
Сначала Маргарита Терехова поступала на физмат
Фото:

После войны брак родителей распался, мать уехала с дочерью к сестре в Ташкент. В школе Маргарита была активной, увлекалась литературой, музыкой, участвовала в самодеятельности. Девочка увлекалась спортом и даже планировала связать жизнь с баскетболом, была капитаном юношеской сборной Узбекистана.

Но сильнее оказалась тяга к искусству. После окончания школы с золотой медалью, она поступила в Ташкентский университет на физико-математический факультет, но вскоре поняла, что ее место — на сцене.

Маргарита увлекалась спортом и даже планировала связать жизнь с баскетболом
Маргарита увлекалась спортом и даже планировала связать жизнь с баскетболом
Фото:

Оставив университет, Терехова все же решилась вернуться к искусству, и отправилась в Москву. Этот шаг стал поворотным — именно там начала формироваться будущая звезда советского театра и кино.

Путь в профессию

В 1964 году Терехова закончила знаменитую Школу-студию при театре им. Моссовета под руководством народного артиста СССР Юрия Завадского. Там она училась у мастеров сцены, впитывала тонкости актерской игры, а после выпуска попала в труппу Театра имени Моссовета. Именно там началась ее профессиональная история, полная триумфов и испытаний.

В театре Терехова быстро заявила о себе, хоть первый выход на сцену и был робким, но публика и режиссеры сразу заметили в молодой актрисе что-то особенное. Она обладала тем, что невозможно сыграть — внутренней силой. Она не была «удобной» актрисой — напротив, всегда спорила, отстаивала свое видение роли. В ее героинях чувствовался стержень, и это притягивало зрителя.

В театре Маргарита Терехова быстро заявила о себе
В театре Маргарита Терехова быстро заявила о себе
Фото:

На сцене театра Терехова сыграла десятки ролей — от классики до современных пьес. Она блистала в спектаклях «Вишневый сад», «Идиот», «Дон Жуан». Ее называли актрисой редкой эмоциональной глубины: она умела передать тончайшие оттенки чувств, сделать образ многомерным. Однако Маргарита всегда тянулась к кино, и именно оно принесло ей всенародную славу.

Кинематограф: от «Мушкетеров» до «Зеркала»

На экране Терехова появилась еще в середине 60-х, но по-настоящему яркие роли пришли позже. Настоящая известность пришла после фильмов «Собака на сене» и «Д»Артаньян и три мушкетера». Ее Диана де Бельфлор и Миледи — две женщины, обе опасные, коварные, красивые и, безусловно, недосягаемые.

Кадр из фильма «Собака на сене» (1977)
Кадр из фильма «Собака на сене» (1977)
Фото:

Однако вершиной ее кинокарьеры стал фильм Андрея Тарковского «Зеркало» (1975). Роль матери и жены главного героя в этом сложном, поэтичном фильме стала ее звездным часом.

Тарковский говорил о ней: «Удивительна в Маргарите Тереховой эта старомодная, изящная и выносливая женственность наших матерей; удивительна и сегодняшняя ее сиротливая бравада своею самостоятельностью, свобода, обернувшаяся одиночеством», — цитата из книги Майи Туровской «7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского».

На съемках она проявила невероятную чуткость и способность проживать момент. «Зеркало» вошло в золотую историю мирового кино, а образы Маргариты остались символами женственности, боли, нежности и силы.

Тарковский ради нее менял сцены в фильме
Тарковский ради нее менял сцены в фильме
Фото:

До этого Маргарита ездила на пробы в «Соляриса», Тарковского она встретила в лифте. Тот, по воспоминаниям актрисы, сказал: «А какие у вас волосы!». Она ответила: «О, волосы у меня замечательные» и выпустила из-под воротника все волосы. Но в фильм он ее не взял.

«На съемках "Зеркала", [Тарковский] сказал: "Если бы в "Солярисе" снималась Рита, было бы другое кино". Также и сейчас кажется, зачем говорить о том, чего не было, уже не переменится, и главное — Тарковского не воскресишь. Лучше фильмы его смотреть», — вспоминала актриса.

Терехову нельзя было «поставить на поток». Ее не привлекали проходные роли — она выбирала только то, что откликалось внутри. Именно поэтому ее фильмография не так обширна, как у других звезд того времени. Режиссеры любили ее за талант, но порой боялись за сложный характер. Она могла спорить, требовать, уходить с площадки. Для нее искусство было абсолютом, компромиссы казались предательством.

Маргарита Терехова и Андрей Тарковский на съемках фильма «Зеркало»
Маргарита Терехова и Андрей Тарковский на съемках фильма «Зеркало»
Фото:

В 2004 году актриса осуществила свою давнюю мечту и попробовала силы в новом амплуа. Она не только выступила в роли сценариста, но и впервые села в режиссерское кресло. Результатом стала собственная интерпретация знаменитой чеховской пьесы «Чайка», где Терехова воплотила на экране образ Ирины Николаевны Аркадиной.

«Чехов будет актуален всегда, его никогда никто не переплюнет», — говорила актриса
«Чехов будет актуален всегда, его никогда никто не переплюнет», — говорила актриса
Фото:

Роль Аркадиной Терехова предлагала многим актрисам, в том числе, и Ирине Купченко, но та не смогла. «Я считаю, что „Чайку“ нужно делать только в кино. Когда Чехов писал эту пьесу, уже „пахло“ кино, начиналась новая эра. Получилось, что Чехов написал эту пьесу именно в то время, когда братья Люмьер показали прибытие поезда», — рассказывала Маргарита Терехова в интервью газете «Известия».

Она не любила, когда ее называли роковой женщиной. Ее роли — это сочетание холодной отстраненности и внутренней страсти. Она не играла чувства — она ими жила. Коллеги вспоминали: перед премьерой она могла нервничать до дрожи, но, выйдя на сцену или перед камерой, полностью преображалась.

Личная жизнь: за кулисами славы

В личной жизни Маргарита Терехова была так же свободолюбива, как и на сцене. И говорила о личной жизни Маргарита мало. Она была замужем трижды, воспитывала двоих детей — дочь Анну и сына Александра.

В ее жизни были мужчины, но главным приоритетом оставалась профессия. Терехова не стремилась создать идеальный «образ примерной женщины». Возможно, именно эта честность к себе делала ее такой живой и настоящей.

Маргарита Терехова с детьми Анной и Александром на съемках фильма «Чайка»
Маргарита Терехова с детьми Анной и Александром на съемках фильма «Чайка»
Фото:

Друзья отмечали ее независимый характер и нежелание подчиняться чужим правилам. Терехова умела дружить, но всегда оставалась несколько одинокой. Может быть, в этом и заключалась ее глубина.

Маргарита Терехова сейчас: болезнь и молчание

В 2000-х стало известно: актриса тяжело больна. Врачи поставили диагноз — болезнь Альцгеймера. Она перестала узнавать даже близких людей. Постепенно Маргарита Борисовна ушла из публичной жизни. Для поклонников ее болезнь стала шоком: актриса, чьи глаза говорили больше слов, замолчала.

Сегодня Маргарита Терехова живет под заботой близких. Она не дает интервью, не появляется на экране, но имя ее до сих пор звучит, фильмы пересматривают, а театральные критики называют ее одной из самых ярких актрис XX века.

Уже больше 10 лет Маргарита Терехова не появляется на публике
Уже больше 10 лет Маргарита Терехова не появляется на публике
Фото:

«Нам сначала было непонятно, что с мамой. Она растерянный человек, все в этих высших сферах витает. Но в какой-то момент эта рассеянность и отрешенность перетекли в болезнь. И в такой момент нужно брать за шкирку и везти к врачу, даже несмотря на то, что она говорит: „Со мной все хорошо!“», — рассказал Александр «Комсомольской правде».

Несмотря на тяжелое заболевание, Маргарита Борисовна проявляет удивительную силу духа и стойкость. Ее организм ведет неравный бой с недугом, но даже в самые сложные моменты она находит в себе силы бороться.

К 80-летию актрисы, дочь выпустила книгу с воспоминаниями и редкими фото Маргариты Тереховой
К 80-летию актрисы, дочь выпустила книгу с воспоминаниями и редкими фото Маргариты Тереховой
Фото:

Болезнь все чаще затуманивает память, однако ее душа по-прежнему открыта для прекрасного. Особенно ее радуют моменты, когда кто-то из близких читает ей вслух. «Она сильная и духом, я ее очень чувствую. К сожалению, сказать ничего может... Но не страшно. Главное, что это есть», — передает издание The Voice слова дочери артистки Анны.

К 80-летию актрисы, в 2022 году, Анна выпустила книгу с воспоминаниями и редкими фотографиями матери, над которой работала пять лет. В июле 2025 года звезда удостоилась специального приза кинофестиваля «ЗЕРКАЛО» за вклад в кинематограф Андрея Тарковского — приз передали в Москве.

Наследие и влияние актрисы

Маргарита Терехова — не просто актриса, ее роли стали частью культурного кода. Режиссеры ценили ее за умение мыслить на экране, критики — за глубину образов, зрители — за обаяние и честность.

Сегодня ее имя стоит в одном ряду с величайшими актрисами XX века. Она доказала, что актриса может быть не просто украшением кадра, а его смыслом. И даже когда она молчит, ее образы навсегда останутся в памяти зрителей.

Кадр из фильма «За синими ночами» (1983)
Кадр из фильма «За синими ночами» (1983)
Фото:

В 2000 году, родная земля не забыла о своей прославленной дочери. Туринск, небольшой городок с богатой историей, готовился отметить юбилей, и организаторы решили пригласить актрису на торжество. Однако она приехать не смогла, издание Е1.ru передает ее письмо: 

«Дорогие мои сородичи! Очень рада вашему приглашению. <…> Никто не довез меня до Туринска, сколько раз я ни просила, выступая на Урале. Недавно я купила чудесную книгу „Иконы Урала“ с прекрасными иконами внутри, каталогом, подробностями необыкновенными. У меня давно есть маленькая иконка Святого Чудотворца Симеона Верхотурского. Теперь я знаю, что это недалеко от Туринска». После ей присвоили звание «Почетный гражданин Туринского района» (2002).

Сегодня ее имя стоит в одном ряду с величайшими актрисами XX века
Сегодня ее имя стоит в одном ряду с величайшими актрисами XX века
Фото:

Имя Маргариты Тереховой всегда произносится с особой интонацией. Жизнь Маргариты Борисовны — это история женщины, которая горела на сцене и на экране, но в конце осталась один на один с болезнью и многолетним молчанием.

Что посмотреть с Маргаритой Тереховой

  • «Монолог» (СССР, 1972) — драма, реж. И. Авербах;
  • «Зеркало» (СССР, 1974) — драма, биография, реж. А. Тарковский;
  • «Синяя птица» (США, СССР, 1976) — фильм-сказка, приключения, реж. Д. Кьюкор;
  • «Дневной поезд» (СССР, 1976) — мелодрама, реж. И. Селезнева;
  • «Расписание на послезавтра» (СССР, 1978) — драма, реж. И. Добролюбов;
  • «Д’Артаньян и три мушкетера» (СССР, 1978) — музыкальная комедия, реж. Г. Юнгвальд-Хилькевич;
  • «Благочестивая Марта» (СССР, 1980) — комедия, мелодрама, реж Я. Фрид;
  • «Все могло быть иначе» (СССР, 1982) — драма, реж. В. Жереги;
  • «За синими ночами» (СССР, 1983) — мелодрама, реж. О. Воронцов;
  • «Диссидент» (СССР, 1988) — психологическая драма, реж. В. Жереги;
  • «Сломанный свет» (СССР, 1990) — драма, фильм-притча, реж. В. Глаголева;
  • «Только для сумасшедших» (СССР, 1990) — психологическая драма, реж. А. Ихо;
  • «Чайка» (Россия, 2004) — драма, реж. М. Терехова.

© Служба новостей «URA.RU»
