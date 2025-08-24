Скончался советский режиссер Валерий Усков

Умер кинорежиссер Валерий Усков
Умер кинорежиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет скончался известный советский кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — ... режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова», — написали в telegram-канале Союза. Коллеги режиссера выразили соболезнования его друзьям и родственникам.

Валерий Усков появился на свет 22 апреля 1933 года в Свердловске. С 1964 года он работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Вместе с Владимиром Краснопольским Усков снял «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын» и «Соучастие в убийстве».

