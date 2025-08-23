В Курганской области собирают лисички
В лесах Каргапольского округа курганцы собирают ведрами грибы, среди которых много лисичек. Их обнаружили на поляне среди деревьев. Об этом рассказали любители «тихой охоты».
«В лесах возле Кособродска много грибов. На поляне насобирали несколько ведер лисичек», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители несли грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадались червивые.
