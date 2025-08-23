23 августа 2025

На аллее Славы в Далматово отпала табличка на мемориале в честь погибших героев. Фото

В Далматово разрушилась мемориальная плита
В городе Далматово Курганской области отпала и разбилась мемориальная доска на аллее Славы. Об этом в редакцию URA.RU сообщили местные жители.

«Мемориальная доска отпала и разбилась на куски на аллее Славы. Необходимо привести ее в порядок», — написали горожане.

В администрацию Далматовского округа направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Аллея Славы в Далматово была благоустроена в 2019 году. Туда приходят жители, чтобы почтить память павших за Родину героев. 

