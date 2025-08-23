Драмтеатр в Кургане временно остался без воды из-за аварии на сетях

В нескольких зданиях в Кургане временно перекрыли воду
В Кургане 25 августа из-за аварии на водопроводе временно перекроют воду в здании драмтеатра, гимназии №32 и нескольких домах. Об этом сообщили представители «Водного союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Горького,109а без ХВС: драмтеатр на ул. Гоголя, 58. Воды не будет в здании гимназии №32», — отмечается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Также без холодной воды останутся:
- ул. Ленина, 6, 13, 14, 17, 19, 21, 21стр.1, 24, 26, 30, 30а, 32;
- ул. К.Маркса, 52, 58, 58 стр.3, 60, 87;
- ул. Горького, 79, 95, 107;
- ул. Комсомольская, 30, 37, 39.
На месте аварии работают сотрудники компании. Задействована необходимая техника.
