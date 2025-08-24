В «Детском мире» в Москве прогремел взрыв, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

Центральный «Детский мир» в Москве на Лубянке эвакуируют после взрыве и возможного пожара, передают оперативные службы. По данным telegram-канала «112», причиной взрыва мог быть газовый баллон. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
15:55 ЦДМ выступил с официальным заявлением. Там сообщили, что магазин приостанавливает работу. «Инцидент произошел у одного из арендаторов Центрального детского магазина. После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала», — сообщили в пресс-службе.
15:54 Взрыв в ЦДМ был настолько сильный, что стены содрогнулись во всех частях здания. Об этом рассказала работница магазина «Звезде».
15:12 Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего в ЦДМ. По его словам, следственные органы устанавливают причину происшествия. Предварительно, это результат технической неисправности оборудования.
15:00 Движение на Лубянской площади в Москве ограничено из-за ЧП в ЦДМ. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
14:53 Количество пострадавших увеличилось до трех (не считая одного погибшего). Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.
14:52 На место прибыло 10 карет скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
14:48 Официальная причина взрыва — разгерметизация баллона. Об этом сообщили в оперативных службах, подтвердив информацию про одного погибшего в результате происшествия.
14:42 Один человек погиб при пожаре, об этом сообщает источник РЕН ТВ. Еще один — пострадал.
14:35 Один из посетителей тушил горящего мужчину, рассказал нам источник. Всего пострадали два человека.
14:33 На месте работают пожарно-спасательные подразделения, передали в МЧС. Эвакуация уже проведена силами администрации.
14:31 Хлопок произошел на втором этаже, есть пострадавшие, сообщили в оперативных службах.
