Кличко обратился к жителям Киева по поводу ночной атаки БПЛА

В Соломенском районе Киева началось возгорание в результате падения обломков БПЛА. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко на фоне сообщений о взрывах в Киеве.
«В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом», — написал мэр Киева в своем telegram-канале.
Заявлению Кличко предшествовали сообщения украинских ресурсов о череде взрывов в столице. В городе объявлена воздушная тревога, спецслужбы работают на местах возгорания.
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