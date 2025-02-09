09 февраля 2025

Кличко обратился к жителям Киева по поводу ночной атаки БПЛА

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Кличко заявил, что возгорания зафиксированы в нескольких районах Киева
Кличко заявил, что возгорания зафиксированы в нескольких районах Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соломенском районе Киева началось возгорание в результате падения обломков БПЛА. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко на фоне сообщений о взрывах в Киеве.

«В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом», — написал мэр Киева в своем telegram-канале.

Заявлению Кличко предшествовали сообщения украинских ресурсов о череде взрывов в столице. В городе объявлена воздушная тревога, спецслужбы работают на местах возгорания.

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В Соломенском районе Киева началось возгорание в результате падения обломков БПЛА. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко на фоне сообщений о взрывах в Киеве. «В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом», — написал мэр Киева в своем telegram-канале. Заявлению Кличко предшествовали сообщения украинских ресурсов о череде взрывов в столице. В городе объявлена воздушная тревога, спецслужбы работают на местах возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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