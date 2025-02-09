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В ХМАО вспыхнул многоквартирный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани загорелся многоквартирник на площади в 700 квадратных метров
В Нягани загорелся многоквартирник на площади в 700 квадратных метров Фото:

В Нягани (ХМАО) вспыхнул многоквартирный дом. Из огня самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек, сообщили в МЧС России. 

«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек.», — рассказали в telegram-канале ГУ МЧС.

На приложенных к публикации фото видно одноэтажное здание, которое полностью охвачено огнем. Сообщается, что пожарным удалось локализовать пожар. В тушении участвуют 32 специалиста и девять единиц техники.

Здание многоквартирного дома полностью охватило огнем
Здание многоквартирного дома полностью охватило огнем
Фото:

Ранее URA.RU cообщало, что югорчанин погиб при пожаре в бытовом вагончике. Его труп обнаружили пожарные в ходе тушения возгорания в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Начато расследование трагедии. 

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В Нягани (ХМАО) вспыхнул многоквартирный дом. Из огня самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек, сообщили в МЧС России.  «В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек.», — рассказали в telegram-канале ГУ МЧС. На приложенных к публикации фото видно одноэтажное здание, которое полностью охвачено огнем. Сообщается, что пожарным удалось локализовать пожар. В тушении участвуют 32 специалиста и девять единиц техники. Ранее URA.RU cообщало, что югорчанин погиб при пожаре в бытовом вагончике. Его труп обнаружили пожарные в ходе тушения возгорания в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Начато расследование трагедии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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