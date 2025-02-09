В Нягани (ХМАО) вспыхнул многоквартирный дом. Из огня самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек, сообщили в МЧС России.
«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек.», — рассказали в telegram-канале ГУ МЧС.
На приложенных к публикации фото видно одноэтажное здание, которое полностью охвачено огнем. Сообщается, что пожарным удалось локализовать пожар. В тушении участвуют 32 специалиста и девять единиц техники.
Ранее URA.RU cообщало, что югорчанин погиб при пожаре в бытовом вагончике. Его труп обнаружили пожарные в ходе тушения возгорания в поселке городского типа Излучинск Нижневартовского района. Начато расследование трагедии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!