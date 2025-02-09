Предварительной причиной пожара стала зарядка аккумулятора
В гаражном кооперативе Миасса Челябинской области сгорел автомобиль. Предварительные причины пожара сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Сотрудники МЧС России потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания заряжающегося автоаккумулятора», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Дым из ворот увидели соседи по гаражному кооперативу. Они вскрыли двери и увидели горящую машину, а затем вызвали пожарных.
Очевидцы увидели дым и вскрыли гараж
Предварительно загорелась зарядка аккумулятора
Площадь пожара составила четыре квадратных метра
Огонь повредил и автомобиль, и гараж
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