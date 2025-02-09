В челябинском гараже сгорела машина. Фото

10 февраля 2025 в 09:51 Размер текста - 17 +

Предварительной причиной пожара стала зарядка аккумулятора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В гаражном кооперативе Миасса Челябинской области сгорел автомобиль. Предварительные причины пожара сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Сотрудники МЧС России потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания заряжающегося автоаккумулятора», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дым из ворот увидели соседи по гаражному кооперативу. Они вскрыли двери и увидели горящую машину, а затем вызвали пожарных. Очевидцы увидели дым и вскрыли гараж МЧС России Предварительно загорелась зарядка аккумулятора МЧС России Площадь пожара составила четыре квадратных метра МЧС России Огонь повредил и автомобиль, и гараж МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гаражном кооперативе Миасса Челябинской области сгорел автомобиль. Предварительные причины пожара сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Сотрудники МЧС России потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания заряжающегося автоаккумулятора», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дым из ворот увидели соседи по гаражному кооперативу. Они вскрыли двери и увидели горящую машину, а затем вызвали пожарных.