09 февраля 2025

В челябинском гараже сгорела машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Предварительной причиной пожара стала зарядка аккумулятора Фото:

В гаражном кооперативе Миасса Челябинской области сгорел автомобиль. Предварительные причины пожара сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания заряжающегося автоаккумулятора», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дым из ворот увидели соседи по гаражному кооперативу. Они вскрыли двери и увидели горящую машину, а затем вызвали пожарных.

Очевидцы увидели дым и вскрыли гараж
Очевидцы увидели дым и вскрыли гараж
Предварительно загорелась зарядка аккумулятора
Предварительно загорелась зарядка аккумулятора
Площадь пожара составила четыре квадратных метра
Площадь пожара составила четыре квадратных метра
Огонь повредил и автомобиль, и гараж
Огонь повредил и автомобиль, и гараж

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В гаражном кооперативе Миасса Челябинской области сгорел автомобиль. Предварительные причины пожара сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Сотрудники МЧС России потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания заряжающегося автоаккумулятора», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дым из ворот увидели соседи по гаражному кооперативу. Они вскрыли двери и увидели горящую машину, а затем вызвали пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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