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В ХМАО выросли зарплаты у стоматологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологи в ХМАО стали получать почти вдвое больше
Стоматологи в ХМАО стали получать почти вдвое больше Фото:

В ХМАО в 2024 году средний уровень зарплат врачей-стоматологов достиг 200 тысяч рублей в месяц, что на 45% больше, чем в 2023 году. При этом спрос на специалистов данной области сократился на 22%, сообщили агентству URA.RU аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Медиана заработных плат, которые работодатели ХМАО готовы платить стоматологам, составила 200 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 45%, или на 61,6 тыс. рублей. За весь 2024 год в Югре было открыто более 100 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 22% меньше, чем годом ранее», — уточнили аналитики.

По словам экспертов, стоматологи в Югре зарабатывают почти вдвое больше врачей других специальностей. В начале 2025 года стоматологу-терапевту предлагали 390 тысяч рублей до вычета налогов. Для сравнения, врачи других направлений в среднем зарабатывают 100,9 тысячи рублей, а, например, терапевты — около 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли зарплаты у нефтяников. Компании проиндексировали оплату труда, повысили тарифы и добавили компенсацию за питание.

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В ХМАО в 2024 году средний уровень зарплат врачей-стоматологов достиг 200 тысяч рублей в месяц, что на 45% больше, чем в 2023 году. При этом спрос на специалистов данной области сократился на 22%, сообщили агентству URA.RU аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. «Медиана заработных плат, которые работодатели ХМАО готовы платить стоматологам, составила 200 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 45%, или на 61,6 тыс. рублей. За весь 2024 год в Югре было открыто более 100 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 22% меньше, чем годом ранее», — уточнили аналитики. По словам экспертов, стоматологи в Югре зарабатывают почти вдвое больше врачей других специальностей. В начале 2025 года стоматологу-терапевту предлагали 390 тысяч рублей до вычета налогов. Для сравнения, врачи других направлений в среднем зарабатывают 100,9 тысячи рублей, а, например, терапевты — около 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросли зарплаты у нефтяников. Компании проиндексировали оплату труда, повысили тарифы и добавили компенсацию за питание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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