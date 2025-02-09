Дом с рассыпающимися полами и потолками рискует рухнуть в Челябинске. Хотя срок расселения из аварийного жилья определен лишь на 2037 год, рассказали URA.RU в региональном отделении «Народного фронта».
«Полы в доме гнутся под ногами, а из квартир видно небо. До расселения еще 12 лет», — сообщили URA.RU в ОНФ по Челябинской области.
Срок расселения чиновники определили не раньше 2037 года. И это несмотря на то, что в доме крошатся полы, потолки и крыша, гниют перекрытия. В одной из квартир буквально видно небо. «Человек пошел в туалет, и на него упал потолок», — рассказал житель дома.
Дому 79 лет. Соседний дом, того же года постройки, уже расселили. Жильцам этого дома было предложено подождать расселения в маневренном фонде в общежитии. Но там на каждого человека выделят не больше шести квадратных метров.
Управляющей компании у дома давно нет. «Бесплатно в доме никто ничего не делает. Я была вынуждена отдать пять тысяч рублей, чтобы мне заварили небольшую трубку», — рассказала пожилая жительница. Видео опубликовано в telegram-канале ОНФ Челябинской области.
Отопление жильцы тоже включают сами. «Сами в подвале включаем отопление. Если мы этого не сделаем, то будем всю зиму сидеть без отопления, так как управляющей компании у дома нет», — сообщил другой житель. Дому нужна назначить управляющую компанию до момента расселения. А срок самого расселения ускорить — 12 лет здание не простоит, уверены в реготделении челябинского «Народного фронта».
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