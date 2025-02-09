09 февраля 2025

Дом с падающими полами и потолками в Челябинске обещают расселить через 12 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющая компания давно отказалась от дома (архивное фото)
Управляющая компания давно отказалась от дома (архивное фото) Фото:

Дом с рассыпающимися полами и потолками рискует рухнуть в Челябинске. Хотя срок расселения из аварийного жилья определен лишь на 2037 год, рассказали URA.RU в региональном отделении «Народного фронта».

«Полы в доме гнутся под ногами, а из квартир видно небо. До расселения еще 12 лет», — сообщили URA.RU в ОНФ по Челябинской области.

Срок расселения чиновники определили не раньше 2037 года. И это несмотря на то, что в доме крошатся полы, потолки и крыша, гниют перекрытия. В одной из квартир буквально видно небо. «Человек пошел в туалет, и на него упал потолок», — рассказал житель дома.

Дому 79 лет. Соседний дом, того же года постройки, уже расселили. Жильцам этого дома было предложено подождать расселения в маневренном фонде в общежитии. Но там на каждого человека выделят не больше шести квадратных метров.

Управляющей компании у дома давно нет. «Бесплатно в доме никто ничего не делает. Я была вынуждена отдать пять тысяч рублей, чтобы мне заварили небольшую трубку», — рассказала пожилая жительница. Видео опубликовано в telegram-канале ОНФ Челябинской области.

Отопление жильцы тоже включают сами. «Сами в подвале включаем отопление. Если мы этого не сделаем, то будем всю зиму сидеть без отопления, так как управляющей компании у дома нет», — сообщил другой житель. Дому нужна назначить управляющую компанию до момента расселения. А срок самого расселения ускорить — 12 лет здание не простоит, уверены в реготделении челябинского «Народного фронта».

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Дом с рассыпающимися полами и потолками рискует рухнуть в Челябинске. Хотя срок расселения из аварийного жилья определен лишь на 2037 год, рассказали URA.RU в региональном отделении «Народного фронта». «Полы в доме гнутся под ногами, а из квартир видно небо. До расселения еще 12 лет», — сообщили URA.RU в ОНФ по Челябинской области. Срок расселения чиновники определили не раньше 2037 года. И это несмотря на то, что в доме крошатся полы, потолки и крыша, гниют перекрытия. В одной из квартир буквально видно небо. «Человек пошел в туалет, и на него упал потолок», — рассказал житель дома. Дому 79 лет. Соседний дом, того же года постройки, уже расселили. Жильцам этого дома было предложено подождать расселения в маневренном фонде в общежитии. Но там на каждого человека выделят не больше шести квадратных метров. Управляющей компании у дома давно нет. «Бесплатно в доме никто ничего не делает. Я была вынуждена отдать пять тысяч рублей, чтобы мне заварили небольшую трубку», — рассказала пожилая жительница. Видео опубликовано в telegram-канале ОНФ Челябинской области. Отопление жильцы тоже включают сами. «Сами в подвале включаем отопление. Если мы этого не сделаем, то будем всю зиму сидеть без отопления, так как управляющей компании у дома нет», — сообщил другой житель. Дому нужна назначить управляющую компанию до момента расселения. А срок самого расселения ускорить — 12 лет здание не простоит, уверены в реготделении челябинского «Народного фронта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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