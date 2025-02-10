«Накопилось много вопросов»: Володин анонсировал масштабные изменения в образовании

Володин: вместе с правительством обсудим стратегию развития образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение качества образования важно для страны, заявил Володин
Повышение качества образования важно для страны, заявил Володин Фото:

В России возникла необходимость обсудить стратегию развития образования из-за накопившихся вопросов. Ожидаются значительные изменения в этой сфере, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Планируем вместе с правительством предметно обсудить вопросы, связанные с разработкой стратегии развития образования. Вопросов в системе образования накопилось», — написал Володин в своем telegram-канале

Спикер Госдумы обратил внимание на необходимость повышения качества обучения. Это, по мнению Володина, станет основой для развития технологий и экономики страны. Он отметил, что ухудшение уровня образования приводит к утрате государством своих позиций.

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В России возникла необходимость обсудить стратегию развития образования из-за накопившихся вопросов. Ожидаются значительные изменения в этой сфере, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Планируем вместе с правительством предметно обсудить вопросы, связанные с разработкой стратегии развития образования. Вопросов в системе образования накопилось», — написал Володин в своем telegram-канале.  Спикер Госдумы обратил внимание на необходимость повышения качества обучения. Это, по мнению Володина, станет основой для развития технологий и экономики страны. Он отметил, что ухудшение уровня образования приводит к утрате государством своих позиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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