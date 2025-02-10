«Накопилось много вопросов»: Володин анонсировал масштабные изменения в образовании

В России возникла необходимость обсудить стратегию развития образования из-за накопившихся вопросов. Ожидаются значительные изменения в этой сфере, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Планируем вместе с правительством предметно обсудить вопросы, связанные с разработкой стратегии развития образования. Вопросов в системе образования накопилось», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер Госдумы обратил внимание на необходимость повышения качества обучения. Это, по мнению Володина, станет основой для развития технологий и экономики страны. Он отметил, что ухудшение уровня образования приводит к утрате государством своих позиций.
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