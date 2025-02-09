09 февраля 2025

Челябинский повар накормил Ивлева и Агзамова ризотто с угрем в шоу «Битва шефов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На кастинге челябинец дал попробовать шефам ризотто с угрем
На кастинге челябинец дал попробовать шефам ризотто с угрем Фото:

Повар из Челябинска Владислав Зинченко принял участие в кастинге четвертого сезона кулинарного шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам  Константину Ивлеву и Ренату Агзамову ризотто с угрем, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«В числе участников кастинга оказался 29-летний Владислав Зинченко из Челябинска. На кастинг в шоу Владислав принес ризотто с угрем», — сообщили URA.RU на «Пятнице!».

Станет ли Зинченко участником проекта пока неизвестно. Выпуск с ним выйдет в эфир вечером, 10 февраля.

Зинченко появится на телеэкранах 10 февраля
Зинченко появится на телеэкранах 10 февраля
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Повар из Челябинска Владислав Зинченко принял участие в кастинге четвертого сезона кулинарного шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам  Константину Ивлеву и Ренату Агзамову ризотто с угрем, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «В числе участников кастинга оказался 29-летний Владислав Зинченко из Челябинска. На кастинг в шоу Владислав принес ризотто с угрем», — сообщили URA.RU на «Пятнице!». Станет ли Зинченко участником проекта пока неизвестно. Выпуск с ним выйдет в эфир вечером, 10 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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