Повар из Челябинска Владислав Зинченко принял участие в кастинге четвертого сезона кулинарного шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам Константину Ивлеву и Ренату Агзамову ризотто с угрем, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«В числе участников кастинга оказался 29-летний Владислав Зинченко из Челябинска. На кастинг в шоу Владислав принес ризотто с угрем», — сообщили URA.RU на «Пятнице!».
Станет ли Зинченко участником проекта пока неизвестно. Выпуск с ним выйдет в эфир вечером, 10 февраля.
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