Роспотребнадзор назвал число превышений ПДК в челябинском воздухе

В Челябинской области в 1,3% случаев проверки воздуха превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, основные нарушения связаны с углеводородами.
«Наибольшее количество превышений регистрировалось по содержанию углеводородов: этилбензола и ксилола. По итогам 2024 года превышение гигиенических нормативов регистрировалось в 1,3 % случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Долю загрязнения выявили из 81,8 тысячи проб воздуха. В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2025 году уже начали проведение новых исследований.
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