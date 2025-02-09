09 февраля 2025

Роспотребнадзор назвал число превышений ПДК в челябинском воздухе

Роспотребнадзор в Челябинской области проводит проверки по загрязнению воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Концентрация загрязняющих веществ превышена в 1,3% проб
Концентрация загрязняющих веществ превышена в 1,3% проб Фото:

В Челябинской области в 1,3% случаев проверки воздуха превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, основные нарушения связаны с углеводородами.

«Наибольшее количество превышений регистрировалось по содержанию углеводородов: этилбензола и ксилола. По итогам 2024 года превышение гигиенических нормативов регистрировалось в 1,3 % случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Долю загрязнения выявили из 81,8 тысячи проб воздуха. В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2025 году уже начали проведение новых исследований.

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В Челябинской области в 1,3% случаев проверки воздуха превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, основные нарушения связаны с углеводородами. «Наибольшее количество превышений регистрировалось по содержанию углеводородов: этилбензола и ксилола. По итогам 2024 года превышение гигиенических нормативов регистрировалось в 1,3 % случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве. Долю загрязнения выявили из 81,8 тысячи проб воздуха. В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2025 году уже начали проведение новых исследований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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