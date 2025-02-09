09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Перми на стройке элитного дома погиб рабочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал с пятого этажа (архивное фото)
Мужчина упал с пятого этажа (архивное фото) Фото:

В Перми рабочий на стройке сорвался с пятого этажа и погиб. ЧП произошло на ул. Пермская, 86, где строится клубный дом «Строганов», сообщили в Госинспекции по труду.

«Рабочий подрядной организации на объекте строительства дома бизнес-класса „Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Перми“, расположенном по адресу: ул. Пермская, д. 86, упал с высоты пятого этажа. Он получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале инспекции.

Несчастный случай произошел 8 февраля. Расследованием причин занимается Гострудинспекция в Пермском крае, а также следственные органы.

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В Перми рабочий на стройке сорвался с пятого этажа и погиб. ЧП произошло на ул. Пермская, 86, где строится клубный дом «Строганов», сообщили в Госинспекции по труду. «Рабочий подрядной организации на объекте строительства дома бизнес-класса „Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Перми“, расположенном по адресу: ул. Пермская, д. 86, упал с высоты пятого этажа. Он получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале инспекции. Несчастный случай произошел 8 февраля. Расследованием причин занимается Гострудинспекция в Пермском крае, а также следственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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