В Перми на стройке элитного дома погиб рабочий

Мужчина упал с пятого этажа (архивное фото)
В Перми рабочий на стройке сорвался с пятого этажа и погиб. ЧП произошло на ул. Пермская, 86, где строится клубный дом «Строганов», сообщили в Госинспекции по труду.
«Рабочий подрядной организации на объекте строительства дома бизнес-класса „Реконструкция жилого дома по ул. Пермская в г. Перми“, расположенном по адресу: ул. Пермская, д. 86, упал с высоты пятого этажа. Он получил травмы не совместимые с жизнью», — говорится в telegram-канале инспекции.
Несчастный случай произошел 8 февраля. Расследованием причин занимается Гострудинспекция в Пермском крае, а также следственные органы.
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