Звезда «Мимино» и «Покровских ворот» победила рак

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Дюжева остается под присмотром врачей
Дюжева остается под присмотром врачей Фото:

Звезда «Мимино» и «Покровских ворот» актриса Марина Дюжева победила рак после курсов химиотерапии. Артистка продолжит находиться под присмотром врачей.

«Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате злокачественных клеток не осталось», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у актрисы был рак горла, который был обнаружен на ранней стадии. Она обратилась к врачам полтора года назад из-за болезненных ощущений при глотании и сухости во рту, после чего медики выявили образование в небной миндалине.

Несмотря на завершение лечения, актриса продолжает находиться под наблюдением врачей. Дюжева играет значительную роль в дубляже, особенно известна ее работа над озвучиванием Молли в фильмах о Гарри Поттере, а также женских персонажей в сериале «Элен и ребята».

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Звезда «Мимино» и «Покровских ворот» актриса Марина Дюжева победила рак после курсов химиотерапии. Артистка продолжит находиться под присмотром врачей. «Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате злокачественных клеток не осталось», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у актрисы был рак горла, который был обнаружен на ранней стадии. Она обратилась к врачам полтора года назад из-за болезненных ощущений при глотании и сухости во рту, после чего медики выявили образование в небной миндалине. Несмотря на завершение лечения, актриса продолжает находиться под наблюдением врачей. Дюжева играет значительную роль в дубляже, особенно известна ее работа над озвучиванием Молли в фильмах о Гарри Поттере, а также женских персонажей в сериале «Элен и ребята».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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