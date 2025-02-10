Звезда «Мимино» и «Покровских ворот» победила рак

Звезда «Мимино» и «Покровских ворот» актриса Марина Дюжева победила рак после курсов химиотерапии. Артистка продолжит находиться под присмотром врачей.
«Дюжева прошла несколько курсов химиотерапии, в результате злокачественных клеток не осталось», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что у актрисы был рак горла, который был обнаружен на ранней стадии. Она обратилась к врачам полтора года назад из-за болезненных ощущений при глотании и сухости во рту, после чего медики выявили образование в небной миндалине.
Несмотря на завершение лечения, актриса продолжает находиться под наблюдением врачей. Дюжева играет значительную роль в дубляже, особенно известна ее работа над озвучиванием Молли в фильмах о Гарри Поттере, а также женских персонажей в сериале «Элен и ребята».
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