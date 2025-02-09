В Тюмени ищут стоматологов на зарплату в 800 тысяч рублей

В Тюмени врачам стоматологам-ортодонтам готовы платить на руки до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. По данным аналитиков, медиана заработных плат врачей выросла на 23%.
«Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 122,5 тысячи рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 23%. <...> В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для тюменских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортодонта (800 тыс. рублей)», — сообщается в исследовании.
Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли стоматологи ортопеды, терапевты и хирурги-имплантологи. Им на руки готовы платить от 200 тысяч рублей.
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