09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Тюмени ищут стоматологов на зарплату в 800 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиана заработных плат врачей выросла на 23%
Медиана заработных плат врачей выросла на 23% Фото:

В Тюмени врачам стоматологам-ортодонтам готовы платить на руки до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. По данным аналитиков, медиана заработных плат врачей выросла на 23%.

«Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 122,5 тысячи рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 23%. <...> В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для тюменских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортодонта (800 тыс. рублей)», — сообщается в исследовании.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли стоматологи ортопеды, терапевты и хирурги-имплантологи. Им на руки готовы платить от 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени врачам стоматологам-ортодонтам готовы платить на руки до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании hh.ru. По данным аналитиков, медиана заработных плат врачей выросла на 23%. «Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 122,5 тысячи рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 23%. <...> В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для тюменских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортодонта (800 тыс. рублей)», — сообщается в исследовании. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли стоматологи ортопеды, терапевты и хирурги-имплантологи. Им на руки готовы платить от 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...