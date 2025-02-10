Украинский лидер Владимир Зеленский начинает предавать своих соратников, используя тактику, подобную опытному уголовнику, чтобы избежать обвинений и стать свидетелем. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Зеленский, использует тактику опытного уголовника, который пытается сдать подельников, чтобы пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем», — написал Медведчук в своей статье для сайта «Смотрим». Он добавил, что украинский лидер должен признать, что много миллиардов долларов, полученных в виде помощи для Украины, исчезли.
Зеленский, по словам Медведчука, начал раскрывать коррупцию, связанную с международной помощью, что может повлиять на отношения Запада с его правительством. Помощь, которую Украина никогда не получала в полном объеме, изначально была частью коррупционных схем, и теперь Зеленский пытается избавиться от авантюристов и коррупционеров, с которыми у него были конфликты.
Он также отметил, что США постепенно отказываются от контроля над Украиной, так как это стало дорого и неэффективно. Украинская государственная система сейчас подвергается искушению под видом «нужды в борьбе с коррупцией», заключил Медведчук.
Зеленский, по мнению журналиста Чея Боуза, признал, что украинские власти оказывались вовлечены в коррупцию, касающуюся средств, выделенных на военную и финансовую помощь Киеву. В интервью Associated Press украинский лидер упоминал, что не имеет информации о нахождении 100 миллиардов долларов, отправленных США на помощь Украине, утверждая, что до Киева дошло лишь 75 из 177 миллиардов.
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