В Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа и выжила. Полиция выясняет причины происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.
«В Нефтеюганске с седьмого этажа выпала несовершеннолетняя девушка, она жива. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия», — отметили в окружной полиции.
Очевидцы сообщили URA.RU, что это случилось в 14-м микрорайоне города. После падения девушка была в сознании и кричала от боли. Пострадавшую забрала скорая помощь.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна 20 этажа. Следственный комитет начал проверку, силовики установят, было это самоубийство или несчастный случай.
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