09 февраля 2025
08 февраля 2025

В ХМАО несовершеннолетняя девушка выжила после падения с седьмого этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка выпала с седьмого этажа в Нефтеюганске
Девушка выпала с седьмого этажа в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа и выжила. Полиция выясняет причины происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД.

«В Нефтеюганске с седьмого этажа выпала несовершеннолетняя девушка, она жива. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия», — отметили в окружной полиции.

Очевидцы сообщили URA.RU, что это случилось в 14-м микрорайоне города. После падения девушка была в сознании и кричала от боли. Пострадавшую забрала скорая помощь.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна 20 этажа. Следственный комитет начал проверку, силовики установят, было это самоубийство или несчастный случай.

Девушку, выпавшую из многоэтажки в Нефтеюганске, увезли на скорой помощи
Девушку, выпавшую из многоэтажки в Нефтеюганске, увезли на скорой помощи
Фото:

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В Нефтеюганске (ХМАО) 17-летняя девушка упала с седьмого этажа и выжила. Полиция выясняет причины происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного УМВД. «В Нефтеюганске с седьмого этажа выпала несовершеннолетняя девушка, она жива. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия», — отметили в окружной полиции. Очевидцы сообщили URA.RU, что это случилось в 14-м микрорайоне города. После падения девушка была в сознании и кричала от боли. Пострадавшую забрала скорая помощь. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна 20 этажа. Следственный комитет начал проверку, силовики установят, было это самоубийство или несчастный случай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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