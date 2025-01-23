В ХМАО житель выпал из окна 20 этажа

Вартовчанин выпал из окна 20 этажа
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал из окна 20 этажа. Следственный комитет начал проверку, силовики установят, было это самоубийство или несчастный случай.
«[Улица] Ханты-Мансийская, 13. Труп у подъезда, мужчина. Погибший 39-летний вартовчанин Александр. В этом доме он не жил. Предварительно, он выпал из окна на 20 этаже», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск». Следственный комитет начал проверку, сообщили агентству в ведомстве.
Ранее агентство писало, что в Сургуте погибла 15-летняя школьница. Предварительно, она покончила с собой.
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