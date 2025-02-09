09 февраля 2025

Завораживающие кадры сотен свиристелей сняли курганцы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая стая свиристелей летает в горсаду Кургана
Большая стая свиристелей летает в горсаду Кургана Фото:

В районе городского сада имени Александра Невского в Кургане обосновалась стая свиристелей, насчитывающая более трех сотен особей. Птички перелетают с одного дерева на другое и едят плоды рябины. URA.RU удалось поймать на видео завораживающие перелеты птичек.

«Стая свиристелей летает над горсадом и рядом с ним. Птички садятся на самые верхушки деревьев. На одном из кадров видео было насчитано более 300 птиц, а звук они производят подобный бесконечному свистку», — описал произошедшее на видео корреспондент URA.RU.

Орнитолог и председатель курганского отделения Союза охраны птиц России Игорь Бологов объяснил, что большие стаи свиристелей не редкость. «Свиристель — многочисленный вид. Для этой птицы характерно собираться в большие стаи, иногда насчитывающие несколько тысяч особей. Особенно под конец зимы и в начале весны», — рассказал Игорь Бологов. 

Ранее курганцы отметили увеличение численности популяции черных стрижей, которых часто путают с ласточками. Если в начале 2000-х годов в городе гнездилось не более 50 пар, то сейчас их численность заметно возросла. Стрижи успешно осваивают городскую среду, особенно места с высотными зданиями, где они выводят птенцов.

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В районе городского сада имени Александра Невского в Кургане обосновалась стая свиристелей, насчитывающая более трех сотен особей. Птички перелетают с одного дерева на другое и едят плоды рябины. URA.RU удалось поймать на видео завораживающие перелеты птичек. «Стая свиристелей летает над горсадом и рядом с ним. Птички садятся на самые верхушки деревьев. На одном из кадров видео было насчитано более 300 птиц, а звук они производят подобный бесконечному свистку», — описал произошедшее на видео корреспондент URA.RU. Орнитолог и председатель курганского отделения Союза охраны птиц России Игорь Бологов объяснил, что большие стаи свиристелей не редкость. «Свиристель — многочисленный вид. Для этой птицы характерно собираться в большие стаи, иногда насчитывающие несколько тысяч особей. Особенно под конец зимы и в начале весны», — рассказал Игорь Бологов.  Ранее курганцы отметили увеличение численности популяции черных стрижей, которых часто путают с ласточками. Если в начале 2000-х годов в городе гнездилось не более 50 пар, то сейчас их численность заметно возросла. Стрижи успешно осваивают городскую среду, особенно места с высотными зданиями, где они выводят птенцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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