В Екатеринбурге самыми популярными районами для покупки вторичного жилья в январе стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Исследование рынка провели в АН «Этажи».
Самое большое предложение объектов на рынке зафиксировано в Академическом (9,02%), в районе Автовокзала предложение составило 7,24% и в Юго-Западном — 6,60%. Чуть меньше жилья представлено в районе Уралмаша (6,49%), а пятерку замыкает Центр, там предложение составило 6,05% от всех объектов.
При этом в районе Автовокзала продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке — 163,4 тысячи рублей в среднем за квадратный метр. В Юго-Западном квартиры стоили в среднем 138,6 тысячи рублей за «квадрат», а в Академическом — 127,2 тысячи рублей.
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