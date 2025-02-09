09 февраля 2025
08 февраля 2025

В Екатеринбурге обновился топ районов-лидеров по продажам жилья

В Екатеринбурге Академический район стал самым популярным для покупки жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большую часть квартир покупали в Академическом
Большую часть квартир покупали в Академическом Фото:

В Екатеринбурге самыми популярными районами для покупки вторичного жилья в январе стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Исследование рынка провели в АН «Этажи». 

Самое большое предложение объектов на рынке зафиксировано в Академическом (9,02%), в районе Автовокзала предложение составило 7,24% и в Юго-Западном — 6,60%. Чуть меньше жилья представлено в районе Уралмаша (6,49%), а пятерку замыкает Центр, там предложение составило 6,05% от всех объектов. 

При этом в районе Автовокзала продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке — 163,4 тысячи рублей в среднем за квадратный метр. В Юго-Западном квартиры стоили в среднем 138,6 тысячи рублей за «квадрат», а в Академическом — 127,2 тысячи рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге самыми популярными районами для покупки вторичного жилья в январе стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Исследование рынка провели в АН «Этажи».  Самое большое предложение объектов на рынке зафиксировано в Академическом (9,02%), в районе Автовокзала предложение составило 7,24% и в Юго-Западном — 6,60%. Чуть меньше жилья представлено в районе Уралмаша (6,49%), а пятерку замыкает Центр, там предложение составило 6,05% от всех объектов.  При этом в районе Автовокзала продавали самые дорогие квартиры на вторичном рынке — 163,4 тысячи рублей в среднем за квадратный метр. В Юго-Западном квартиры стоили в среднем 138,6 тысячи рублей за «квадрат», а в Академическом — 127,2 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...