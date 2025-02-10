Мэрия Москвы избавилась от подростков на электросамокатах одним решением

В Москве начали требовать верификацию для аренды самокатов и велосипедов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи с полной записью получат доступ к городским услугам, включая аренду транспорта
Пользователи с полной записью получат доступ к городским услугам, включая аренду транспорта Фото:

С 2025 года в Москве аренда самокатов и велосипедов будет доступна исключительно для пользователей, прошедших процесс верификации, что позволит более эффективно контролировать соблюдение правил, включая возрастное ограничение — от 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«С этого года арендовать самокат или велосипед в Москве могут только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Данная мера направлена на ужесточение контроля за правилами предоставления средств индивидуальной мобильности в городе. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет», — говорится на сайте московской мэрии.

Там добавили, что для получения полной учетной записи на mos.ru необходимо подтвердить личность в центре госуслуг или онлайн, используя различные идентификаторы. Пользователи с полной записью получат доступ ко многим городским услугам, включая аренду транспорта.

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С 2025 года в Москве аренда самокатов и велосипедов будет доступна исключительно для пользователей, прошедших процесс верификации, что позволит более эффективно контролировать соблюдение правил, включая возрастное ограничение — от 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «С этого года арендовать самокат или велосипед в Москве могут только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Данная мера направлена на ужесточение контроля за правилами предоставления средств индивидуальной мобильности в городе. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет», — говорится на сайте московской мэрии. Там добавили, что для получения полной учетной записи на mos.ru необходимо подтвердить личность в центре госуслуг или онлайн, используя различные идентификаторы. Пользователи с полной записью получат доступ ко многим городским услугам, включая аренду транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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